蘇起：美國對中的大戰略

蘇起/台北論壇董事長、前國安會秘書長

美中關係是當前全球最重要的雙邊關係，也是決定兩岸關係及台灣前途最重要的因素。由於美國是最大超強，所以它對中的大戰略影響最大也最值得我們重視。今天想談美國對中大戰略中 的四個缺失，算是一位美國友人的建言吧！

一，大戰略的基礎似仍薄弱：與當年美國對付蘇聯的大戰略相比，它的出爐十分倉促，好像沒有完整的思想基礎，更像是且戰且走邊走邊看的戰略。更重要的，它似乎非常缺乏中國問題專家的參與。當年美國的俄國通被大量納入政策流程，但今天中國通卻幾乎都被排除在外。這使得華府的政策制訂有點像「抱團思考（groupthink）」，片面而不全面。由於當前美中競爭是美國與中國大陸第一次以大國身分面對彼此（以前中國最大時，美國根本不存在，美國最大時，中國卻衰弱落後，所以彼此都在摸索相處之道。此時此刻美國的決策排除深入了解中國政治、社會、文化、歷史的專家，政策產出極可能偏頗。譬如，美國一直想推動大陸的民主化，也想利用台灣來做此事。九○年代台灣的我們對此也都深信不疑。但千禧年後台灣越來越多人，包括我在內，都改變想法，因為親身探訪發現大陸too big and too proud，根本不可能實行西方的民主制度。然而美國直到七、八年前才有此覺悟，並覺得「被中國騙了」。關鍵其實是美國自己本就不該對大陸過度期待，然後又沒有及時糾正自己的思維。

二，過度解讀中國大陸的野心：在美國鷹派眼中，中國大陸（尤其習近平）似如當年的蘇聯拚命想向各地擴張勢力。以我的理解 ，它當然有野心，但仍十分有限。它最關心的是內部，一不要動亂，二要成長，而不是向外擴張。它的野心在周邊地區，希望獲得一個安全的國界。所以它對台灣及南海確實有野心，對東海則不一定，對更遠的地方，基本沒有。它要的只是國際社會的尊敬及與更大的影響力而已。舉例而言，前國務卿凱瑞（John Kerry）曾告訴工商鉅子桑頓（John Thornton）說，習近平在二○一三年宣布「一帶一路」前曾向來訪的凱瑞建議美中兩國合作推動一帶一路，後來被美國拒絕。現在美國鷹派卻拿「一帶一路」作為中共向全球擴張的最大證據。顯然是過分解讀。

三，錯讀台灣：其一，誤以為台灣是「完全民主」，事實是「半民主」，因為雖有自由選舉，選的卻不是總統而是有權無責，不必向民眾或國會解釋政策的國王「女王」。雖有言論自由，卻只有議論，鮮有交集，更少對政策產生影響國王可以聽不見。其二，誤以為台灣像烏克蘭一樣有戰鬥意志，殊不知台灣現在既不能談，也不能打，只有完全依賴美國的保護。我積極主張兩岸一定要尋求對話，因為它會給台灣更好的保障及尊嚴。同時 兩岸對話也會減輕美國在美中競爭中的負擔。作為美中爭奪的那根骨頭，台灣角色越小，美中競爭就會越和緩。所以我希望看到的未來是「減去台灣（minus Taiwan）的美中競爭」。

四，錯讀美國自己：自古大國興衰或中國的朝代起落都是源於國內因素多於國外因素。所以 擔心中國崛起的美國更應該關心自己的國內問題，諸如貧富嚴重不均，種族關係日益惡化，兩黨惡鬥造成社會分裂。最好的例子就是當前美國的移民政策。墨西哥加上中美洲的人口等於美國的一半。如果美國政策與工商界平常能好好照顧這些南方鄰國，在當地創造工作機會，他們怎想離鄉背井跑去美國？

結論：美國的大戰略最好是 1.認真看清中國大陸的意圖，尋求兩利的中間地帶 2. 「減去台灣」 而不是加重台灣的角色 3.更關注內政及周邊地區，少點遠距競爭。這樣，很長時間內美國仍會 是世界第一超強。

（本文為蘇起於3月16日在「2024【長風講座】美國對中國的大戰略」發言綱要。)

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