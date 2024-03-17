對美台施壓！大陸翼龍-10無人機穿越台海 

中共解放軍翼龍-10無人機13日在台海完成一次南北往返飛行，且全程開啓應答機，未隱藏行蹤，只要是公開的民用軟體也可查詢到它的存在。在台海局勢高度緊張之際，美軍將派特種部隊進駐台灣，翼龍-10的高調出動顯然是對美台加壓，展現軍事存在。

翼龍-10是目前最先進高空隱形大型察打一體式無人機之一，翼龍-10大面積採用復合材料，從多方面進行隱形化設計，正面雷達反射面積只有0.1平方米，幾乎達到五代戰鬥機的水準。

翼龍-10採用超高空飛模式行，飛行高度超過1萬公尺，而台灣最高的玉山也只有3952米，美軍在台灣部署的鋪路爪雷達則安裝在2600公尺的樂山山頂，翼龍-10飛行高度已可覆蓋台灣西部和中部山脈，也可以越過山脈探測到大部分的東部雷達信號，東部則是台灣大部分地下機場所在地。

翼龍-10可以監測飛機的起飛和降落，推斷其具體位置和容納能力，為後期攻擊提供重要訊息依據。

翼龍-10還具備強大的綜合作戰能力，最大起飛重量超過3噸，航程達到4000公里，可以持續滯空8小時，能夠攜帶大型電子設備。如果採用蜂群式間歇放飛，完全可以在台灣周邊形成鐵桶式信息網，包括美、日、韓等國海軍和空軍的活動全都在掌控之中，通過數據鏈系統的互通，能夠將敵人坐標實時傳輸到陸基彈道飛彈、海上驅護艦，做到出動即發現，發現即鎖定，鎖定即摧毀，真正的無縫連接。

翼龍-10有強大的武器掛載能力，最大掛載量接近一噸，可以攜帶鷹擊-9E反艦飛彈，藍劍系列對地飛彈，以及各類雷射衛星制導炸彈。

如果以多架偵察和攻擊型翼龍-10混編，全部掛載空對空飛彈，則能夠與有人戰鬥機形成主僚機組合。

如果出動攻擊性翼龍-10，則可對台灣地面目標或者台海附近軍艦的飽和式攻擊，即便用10架翼龍-10換一艘驅逐艦，對大陸來說也是完全划算的。

翼龍-10其強大的作戰能力，已經被沙烏地大批量採購。

梅花新聞網