美與台軍事聯繫 陸國防部：引火燒身

針對美國二○二五財年預算首次單列台灣，以及美陸軍綠扁帽特種部隊常駐台協訓，中國大陸國防部十五日稱，誰縱容支持「台獨」必將引火燒身、自食苦果，促美方立即停止與「中國台灣地區」開展任何形式官方往來和軍事聯繫，停止武裝台灣。

大陸國防部發言人張曉剛昨就近期涉軍問題在官網發布消息。就涉台議題，張曉剛重申台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越紅線。美方近期以對台軍售軍援、派員協助台軍訓練等方式虛化、掏空和歪曲一中原則，向台獨分裂勢力釋放嚴重錯誤訊號，嚴重破壞台海和平穩定。

張曉剛指稱，台獨與台海和平穩定水火不容。誰縱容支持台獨必將引火燒身、自食苦果。中方敦促美方採實際舉措落實不支持台獨的承諾。解放軍始終保持高度警惕，堅定不移捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎台獨分裂和外來干涉圖謀。

另一方面，今年是美中建交四十五周年，美國駐陸大使伯恩斯十四日對夏威夷的美國國會智庫「東西中心」發表線上演說。

伯恩斯提到經美國前聯邦眾院議長裴洛西前年訪台等事件後，美中關係去年回穩但仍具高度競爭性，在軍力及影響力較量仍是進行式。他並表明，在今後十年內，美中很可能一直是系統性競爭對手。針對中國，伯恩斯演說以關鍵字「競爭對手」貫穿整場。

此外，鑒於北京搶攻台灣南太友邦，美國國務助卿康達十四日在參院外委會聽證會說，美國正和台灣友邦吐瓦魯、帛琉及馬紹爾群島密切合作，阻絕中國可能操作空間。