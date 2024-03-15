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國際原能署再背書 陸駐日使館：無先例何談「國際標準」？

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本福島核電廠。 圖／路透
日本福島核電廠。 圖／路透

日前國際原子能總署總幹事訪日期間表示，確認福島「核子處理水」完全符合國際標準，氚濃度非常低，並稱對日本水產品的限制沒有科學理由。中國駐日大使館發言人凌晨以答記者問方式回應表示，日方強行實施核污染水排海，自人類和平利用核能以來沒有任何先例，也沒有任何公認的處置標準，何談符合所謂「國際標準」？

他並稱，國際原子能總署秘書處應該秉持客觀專業公正原則，不要為日本核污染水排海的錯誤行為背書，不要發布誤導國際輿論的片面資訊。

發言人表示，福島核災產生的核污染水包含熔融堆芯中存在的各種放射性核素，許多核種尚無有效處理技術，片面聚焦氚元素，顯然是在無視這一基本事實。包括中方在內的利害關係人針對日本水產品採取相應防範和應對措施，維護食品安全和民眾健康，完全正當、合理、必要，具有充分科學依據。

他表示，核污染水排海事關全人類健康、全球海洋環境和國際公共利益。去年11月，中日領導人舊金山會晤時就妥善處理這一問題達成重要共識，並同意本著建設性態度透過磋商談判找到解決問題的合適途徑。

使館發言人強調，我們再次敦促日方將兩國領導人共識和有關表態落到實處，嚴肅誠實對待國內外合理關切，盡快配合建立各利益攸關方全面、有效、獨立推進的長期國際監測機制，以負責任和建設性態度處置核子污染水。

日本 福島核災 舊金山

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