中國大陸近來頻頻加強與周邊及友好國家的軍事互動。大陸國防部昨日公布，解放軍國際軍事合作代表團於本月四日至十三日訪問馬爾地夫、斯里蘭卡、尼泊爾，期間就地區安全問題交換意見，推進雙邊防務合作深入磋商。這三個國家均位於南亞，是印度的鄰居，尤其尼泊爾地處中印兩國之間。

大陸國防部微信公眾號十三日發布消息稱，解放軍國際軍事合作代表團出訪期間，拜會了馬爾地夫總統，並分別與三國防務部門進行會見會談，圍繞兩軍關係和共同關心的地區安全問題交換意見，重點就推進雙邊防務合作深入磋商，達成一系列共識，進一步豐富中國大陸與相關國家防務合作內涵。

大陸官方是在訪問的最後一日宣布上述訊息。與此同時，印度總理莫迪上周主持啟用阿魯納查省的一條隧道後，大陸外交部發言人汪文斌回應稱，該地是中國大陸領土，強調中方從不承認並堅決反對印度「非法設立」的阿魯納查省。

此外，中國大陸與伊朗、俄羅斯三國海軍本月十一日至十五日則在阿曼灣舉行「安全紐帶—二○二四」聯合演習；上月廿五日至廿八日，中共解放軍還參與了在泰國舉行的「金色眼鏡蛇—二○二四」多國聯演。

針對中俄伊三國海軍在阿曼灣附近舉行的聯合演習引發外界關注，環球時報昨日發表社評稱，這項演練聚焦在非傳統安全領域，是為回應國際社會的共同威脅。三方不可能就此結盟，也不會朝著軍事同盟的方向發展。那些以所謂「同盟」、「軸心」把中俄伊三方生拉硬扯到一起的說法，仍然停留在美西方「陣營對抗」的慣性思維層面。