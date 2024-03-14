聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍派團訪南亞三國

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

中國大陸近來頻頻加強與周邊及友好國家的軍事互動。大陸國防部昨日公布，解放軍國際軍事合作代表團於本月四日至十三日訪問馬爾地夫、斯里蘭卡、尼泊爾，期間就地區安全問題交換意見，推進雙邊防務合作深入磋商。這三個國家均位於南亞，是印度的鄰居，尤其尼泊爾地處中印兩國之間。

大陸國防部微信公眾號十三日發布消息稱，解放軍國際軍事合作代表團出訪期間，拜會了馬爾地夫總統，並分別與三國防務部門進行會見會談，圍繞兩軍關係和共同關心的地區安全問題交換意見，重點就推進雙邊防務合作深入磋商，達成一系列共識，進一步豐富中國大陸與相關國家防務合作內涵。

大陸官方是在訪問的最後一日宣布上述訊息。與此同時，印度總理莫迪上周主持啟用阿魯納查省的一條隧道後，大陸外交部發言人汪文斌回應稱，該地是中國大陸領土，強調中方從不承認並堅決反對印度「非法設立」的阿魯納查省。

此外，中國大陸與伊朗、俄羅斯三國海軍本月十一日至十五日則在阿曼灣舉行「安全紐帶—二○二四」聯合演習；上月廿五日至廿八日，中共解放軍還參與了在泰國舉行的「金色眼鏡蛇—二○二四」多國聯演。

針對中俄伊三國海軍在阿曼灣附近舉行的聯合演習引發外界關注，環球時報昨日發表社評稱，這項演練聚焦在非傳統安全領域，是為回應國際社會的共同威脅。三方不可能就此結盟，也不會朝著軍事同盟的方向發展。那些以所謂「同盟」、「軸心」把中俄伊三方生拉硬扯到一起的說法，仍然停留在美西方「陣營對抗」的慣性思維層面。

解放軍 馬爾地夫

延伸閱讀

中共常態化對台侵擾威脅 國防部：強化備戰

「能戰方能止戰」 解放軍春季多海域練兵

美潛艦與F-22齊出 CSIS台海戰爭兵棋實拍

大陸經濟受影響共軍仍「全面加薪」 學者：增加軍費是為2件事

相關新聞

夏立言再赴陸「不會見官員」

繼今年二月訪問中國大陸後，國民黨副主席夏立言昨天再率團赴陸，七天時間預計造訪重慶、成都、濟南、青島四城市，拜會台商。他說...

港立法會 完成23條草案逐條審議

香港完成基本法廿三條立法又朝前邁進一步。香港立法會法案委員會昨完成廿三條立法草案所有條文審議，在處理修正案後，將向立法會...

伯恩斯低調訪港 港媒：不懷好意

在香港當局加速推進基本法廿三條立法之際，美國駐華大使伯恩斯十一日起低調地在香港展開了兩天的訪問行程。美國駐港澳總領館並未...

共軍派團訪南亞三國

中國大陸近來頻頻加強與周邊及友好國家的軍事互動。大陸國防部昨日公布，解放軍國際軍事合作代表團於本月四日至十三日訪問馬爾地...

燕郊爆炸案連央媒採訪都被阻撓 大陸記協罕見發聲批評

河北三河堰郊13日上午發生爆炸案，震驚媒體，許多大陸記者趕赴現場報導，但傳出遭到當地人員粗暴對待，對此大陸中國記協罕見發...

共軍與北約「安全政策對話」北京登場 討論地區形勢

瑞典近日成功加入北約後，共軍中央軍委國際軍事合作辦公室與北約國際軍事參謀部合作安全部13日就在北京主持「安全政策對話」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。