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夏立言再赴陸「不會見官員」

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇屈彥辰林縉明／台北報導
國民黨副主席夏立言今天傍晚率團搭機前往大陸重慶，將造訪重慶、成都、濟南、青島等4個城市，並傾聽台商的心聲。記者潘俊宏／攝影
國民黨副主席夏立言今天傍晚率團搭機前往大陸重慶，將造訪重慶、成都、濟南、青島等4個城市，並傾聽台商的心聲。記者潘俊宏／攝影

繼今年二月訪問中國大陸後，國民黨副主席夏立言昨天再率團赴陸，七天時間預計造訪重慶、成都、濟南、青島四城市，拜會台商。他說，不會見到大陸官方人員，此行與日前大陸兩會無關，也並非外傳是為國民黨主席朱立倫規畫訪陸鋪路，但國民黨與中國大陸關係良好，未來不排除任何人訪陸。

民進黨發言人吳崢批評，夏立言近期頻繁訪陸，號稱要溝通金廈水域的事，降低兩岸緊張情勢，但中國不斷透過官媒指稱台灣海峽自古以來沒有台灣的禁限制水域，也完全否認我方執法權，嚴重貶低台灣主權，身為中華民國政黨的副主席，難道不用以正視聽，維護主權？

夏搭機前受訪表示，此行不會見到官方的人，完全沒有針對大陸兩會「聽結論」這回事。

對於民進黨批評他是「吳三桂賣台」、喪權辱國，夏立言說，有權力的人才能賣國，國民黨作為反對黨，沒資格、也沒條件做。國民黨立委陳玉珍也反嗆，如果國民黨是吳三桂，請問民進黨：「誰是明末的崇禎皇帝，是蔡英文還是賴清德？」

國民黨 夏立言 民進黨

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