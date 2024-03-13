中國預計2025試射可重複使用火箭 稱突破關鍵技術

中國航天科技集團宣布，為適應商業航太市場需求，正抓緊研製4米級（最大直徑4公尺）、5米級可重複使用火箭，計畫分別於2025和2026年發射。並稱相關關鍵技術正在逐一克服，整體研製進展順利。

新華社12日除作上述報導外，並指美國目前在可重複使用火箭研發居於領先，中國正在後面追趕。

中國科學院院士、中國航太科技集團研究發展部部長王巍表示，可重複使用火箭是未來太空探索的重要發展方向之一，具有低成本、高效率、技術難度大和更加環保等特點。要實現這一目標，需要克服許多技術難題，還需要探索攻關新的材料、結構和控制方法等。

據央視新聞，中國目前已完成可重複使用火箭垂直起降懸停試驗，突破了可複用火箭的關鍵技術，4米級、5米級可重複使用火箭正在加速研製。

報導稱，相比傳統的一次性火箭，可重複使用火箭增加了4大類關鍵技術：一是火箭返回時要落得準；二是火箭著陸回收時要接得穩；三是為了滿足重複使用要求，怎麼讓火箭用不壞；四是當火箭需要局部維修保養時，怎樣才能修得快。

中國航天集團2023年4月發文指出，近8年來，美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭憑藉著超高的運載效率和可重複使用技術，在世界運載領域獨樹一幟。截止到目前，獵鷹9號已完成180多次發射，重複使用火箭發射也已超過10次。

文章也提到，美國新創公司相對論太空（RelativitySpace）正在研發「人族1號」（Terran 1）可重複使用火箭。

中國航天科技集團指出，可重複火箭返回時發動機多次啟動需克服失重、超重、高動壓等複雜飛行環境帶來的各種內、外部干擾，發動機多次起動及推力精確調節技術研究是實現火箭回收的基礎。運載能力由發動機最大推力保證，為確保火箭平穩返回及著陸，需降低發動機推力。解決措施是採用發動機多機並聯技術，起飛時全部發動機額定工況工作，返回時關閉部分發動機。

文章指出，可重複使用火箭在有限的箭體空間內進行多機並聯，涉及箭體、結構、機構運動、熱防護等多個專業協同設計，還需全面考慮著陸衝擊、防火、返回後維護、檢修等全壽命週期涉及的技術問題。多機並聯總體布局優化可提高發動機推質比（推力與質量比），有利於重複使用運載能力提高，降低維護、檢修時間和費用。

中國航天科技集團稱，目前世界上只有SpaceX的商業可回收火箭實現了成功入軌，並引領著運載前沿技術的發展。至於中國商業運載應直接面對與美國的差距，充分辨識可重複使用火箭的關鍵技術，不斷深入學習，推動新的技術創新和嘗試，全面突破可重複使用技術，向「航太強國」不斷邁進。