邱國正睡不好 陳斌華：高枕無憂睡得踏實的答案就在台灣

國防部長邱國正因為擔憂兩岸局勢，日前在立院外交及國防委員會答詢時表示，兩岸已瀕臨這個狀況，兩岸狀況很嚴峻，他每天提心吊膽，睡得不好。 這一話題在今天的國台辦記者會也成關注焦點，香港鳳凰衛視記者就問國台辦發言人陳斌華對此如何評論，陳斌華答稱，唯有民進黨當局放棄「台獨」分裂立場，才能讓包括軍人在內的台灣同胞過好日子。

香港記者的問題是，台防務部門負責人日前稱，兩岸局勢緊張到自己睡不著覺，引發爭論。之後台安全部門負責人、陸委會都強調，兩岸局勢可控。請問台辦對於這樣一些論述有何評論？大陸方面認為當前的兩岸緊張局勢是否會有持續升級的風險？

陳斌華即答稱。你提到的台灣防務負責人睡不著覺，唯有民進黨當局放棄「台獨」分裂立場，停止勾連外部勢力謀「獨」挑釁，才能讓包括軍人在內的台灣各界同胞過著和平安寧的好日子。

其後，又有台灣中時記者反問陳斌華，您會不會因為現在兩岸敵意螺旋不斷上升，也夜不能寐？接著又問，近期，解放軍強調沒有「海峽中線」，海警部門指出不存在「禁限制海域」等等。請發言人為大家支個招，兩岸如何才能夠和平相處，讓民眾高枕無憂？

陳斌華答稱，「關於我個人能不能睡著覺，我有自信、有定力，睡得還不錯」。只是因為工作繁忙，常常睡不夠。

他表示，歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。如果想讓包括你提到的這位人士在內的台灣的軍人、各界人士和同胞睡得踏實、高枕無憂，不妨重溫一下2008年到2016年兩岸和平發展時期的榮光和盛景，從中找出答案，答案就在台灣。大家努力去尋找，一定能夠找出一條高枕無憂、睡得踏實的捷徑。