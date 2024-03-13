快訊

近年最慘！大安區頂級豪宅持有8年賠6,232萬

社工上銬違反比例原則 北市警局長認錯了：將議處失職人員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門協議處理漁船案？陸國台辦：端正態度協商才能重啟

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華，13日回答許多漁船案的相關提問，但並未釋出重啟談判的具體消息。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華，13日回答許多漁船案的相關提問，但並未釋出重啟談判的具體消息。（記者廖士鋒／攝影）

金門漁船案歷經15次談判失敗，目前仍然沒有解決之道，13日上午大陸國台辦記者會上，兩岸三地媒體都高度關注這件事情，大陸國台辦發言人陳斌華則批評民進黨政府「無情、無義、無理」，對兩岸是否可能循金門協議，由紅會之間繼續談，陳斌華則表示，民進黨當局只有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，「善後協商才能重啟」。

陳斌華13日在記者會上，對漁船案大陸方面是否還會派員赴金門或台灣處理此事，表示「人命關天」，「事發至今，家屬連一句道歉都等不到，連一個真相也得不到，台灣方面還在以所謂『調查程序』來拖延問題解決，以所謂執法來推諉卸責，他們才是真正的『三無』，無情、無義、無理」。

他強調，民進黨當局「只有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，『2．14』惡性撞船事件的善後協商才能重啟。企圖拖延時日蒙混過關，恐怕是打錯了算盤」。

陳斌華還批評民進黨當局不反思檢討自身問題，試圖通過歪曲、抹黑遇難者家屬正當合理訴求來轉移焦點、推諉卸責，「令人憤慨」，再度指出民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的粗暴行徑，「我們決不容忍、決不姑息」。他再次嚴正要求台灣「儘快公布事實真相，嚴懲相關責任人，向遇難者家屬道歉，滿足遇難者家屬合理訴求」，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。

本報記者詢問，陸委會主委邱太三12日在針對立法委員陳玉珍建議用兩岸紅十字會模式往下處理此案，回應說這「當然是一個可以選擇的項目」，13日上午海委會主委管碧玲則表示，非常希望人道優先，包含遺體領回等議題。究竟兩岸有沒有辦法循著「金門協議」重啟這次事件的談判？陳斌華則仍回應，民進黨當局「只有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，『2．14』惡性撞船事件的善後協商才能重啟」。

值得一提的是，國台辦另一位發言人朱鳳蓮2月28日面對本報記者詢問大陸方面認為本次事件是依「金門協議」還是「兩岸共打協議」處理時，僅指出大陸是「接回」2名生還漁民，並非「遣返」。而朱鳳蓮當時也強調兩岸密集談判只是就善後處理事宜進行溝通，「與兩岸協商談判無關」。

而退輔會主委馮世寬近日面對立委詢問有人主張只要漁船越界，我方就加以砲擊時，表態指這不是最好的方式，因為對岸也是中國人。陳斌華13日也則就此表示，海峽兩岸同屬一個中國，兩岸同胞當然都是堂堂正正的中國人。

此外，對於金門漁船案引發台灣海峽是國際水域還是內海的議題，陳斌華則指出，「海峽兩岸都是中國的領土，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」。他表示，根據《聯合國海洋法公約》和大陸國內法，台灣海峽水域分別為「中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，不存在所謂的『國際水域』」，並強調國際海洋法也根本就沒有「國際水域」一說。根據《聯合國海洋法公約》相關條款規定，他國船舶可以「無害通過」台灣海域「部分水域」。

民進黨 金門 陳斌華

延伸閱讀

大陸兩會涉台說法多 國台辦重申絕不承諾放棄使用武力

陸船翻覆案發生即將滿月 陳福海籲事件早日圓滿落幕

陳玉珍：民進黨勿將國家帶回有思想犯的時代

夏立言被諷吳三桂 陳玉珍反嗆：民進黨誰是崇禎皇帝

相關新聞

金門協議處理漁船案？陸國台辦：端正態度協商才能重啟

金門漁船案歷經15次談判失敗，目前仍然沒有解決之道，13日上午大陸國台辦記者會上，兩岸三地媒體都高度關注這件事情，大陸國...

中國締結「互不先使用核武條約」 俄副外長：正研究這個提議

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫向俄新社記者表示，俄國認為，中國提出的締結互不先使用核武條約的想法很好...

夏立言今起再訪陸 7天走訪4城市向台商拜年

國民黨副主席夏立言日前在結束訪問中國大陸行程，並預告未來會繼續到大陸訪問。夏立言今天上午接受廣播專訪時透露，下午將率團再...

環時社評：中伊俄聯演不是威脅 三方不會結成軍事同盟

中國、伊朗和俄羅斯三國海軍在阿曼灣附近舉行名為「安全紐帶-2024」的聯合演習，大陸《環球時報》今發表題為「中伊俄聯演不...

不只首富慘被獵巫 陸民族主義無理炎上 有文革的味道

當前中國大陸民族主義情緒氾濫，連首富也遭受波及。在2023胡潤百富榜，大陸瓶裝水領導品牌「農夫山泉」董事長鍾睒睒以人民幣4500億元（約合新台幣1兆9800億元）身價，第三次成為中國首富。不過，農夫山泉與鍾睒睒近期被一批民族主義分子炎上了，指控農夫山泉旗下產品「東方樹葉」的包裝上有「日本元素」，並稱鍾睒睒的兒子擁有美國籍，批評鍾睒睒是「忘恩負義」的商人，發動大陸消費者抵制農夫山泉...

陸專家：美欲藉巴丹群島 控扼台海

中菲因南海海域爭端緊張之際，傳出美國和菲律賓正商議在菲律賓巴丹群島建港，美軍四月下旬將派員到該地。大陸官方環球時報引述軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。