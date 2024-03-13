北京南箭北星 火箭大街4月開建

今年以來，北京建設「火箭大街」的消息引發關注。位於北京南部北京經濟技術開發區（簡稱亦莊）的火箭大街項目將於4月開建，為北京商業航天（航太）產業生態再添新筆。

中新社報導，2024年的大陸政府工作報告提出，大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力；積極培育新興產業和未來產業；積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。

大陸商業航天已發展近10年。北京是大陸航天事業發源地，更是大陸商業航天產業的策源地和主陣地，經幾年努力，一定程度上已具備較為完善的產業生態和發展要素，形成蓬勃發展的「南箭北星」布局，即亦莊、大興區集聚商業火箭研發製造企業，形成「南箭」產業集群；海澱區集聚眾多商業衛星製造、測運控和運營企業，形成「北星」產業集群。

如今，依託良好的創新創業環境和產業生態，北京亦莊已聚集航天企業50餘家，落地的民營火箭整箭研製企業數占大陸全國75%以上，並已取得了商業航天領域的多個第一。

在此背景下，亦莊新城空天街區、北京火箭大街商業航天科研生產基地應運而生。亦莊已發布了規畫面積165公頃空天街區城市規畫，立足現代產城融合，順應「航天+」產業發展需要，打造國際化商業航天城；火箭大街項目總建築規模達15萬平方公尺，預計2025年底投入使用，設置共性技術平台、高端製造中心等四大功能分區，建設大陸全國首個商業航天共性科研生產基地，為商業航天創新發展提供強力支撐。

地處亦莊的藍箭航天，是北京火箭大街項目籌建的見證者、參與者，也將成為受益者。藍箭航天相關負責人談到，隨著項目落地，公司自有試驗、發射設施也計畫納入火箭大街共享試驗平台範圍，期待項目落成，依託火箭大街完備的科研生產等基礎設施，將加速可複用運載火箭研製進程。

今年1月公布的《北京市加快商業航天創新發展行動方案（2024-2028年）》指出，北京將深化產業空間布局，做優做強南箭北星，構建「南箭北星、兩核多園、津冀聯動」的發展格局，打造空天信息和星箭終端千億級產業聚集區，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

根據方案，到2028年，北京商業航天創新能力顯著增強，產業能級明顯提升。南箭北星產業空間格局進一步深化，建成2個特色產業聚集區和若干特色產業園，壯大商業航天千億級產業集群。此後再用5年時間，形成可重複使用火箭常態發射能力，建成具有全球影響力的商業航天創新發展重鎮。