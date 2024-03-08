港府稱基本法23條超98%支持 陸委會：統計誤差可能100%

港府正加速推進基本法23條立法，於今（8）日正式將《維護國家安全條例草案》刊憲（正式公告）並提交立法會審議，預計完成草案的首讀和二讀，其中草案對「境外干預」亦有規範。陸委會副主委兼發言人詹志宏8日表示，該法很多是原則性的規定，「問題是在之後的執法」，將讓所有人擔心在香港旅遊、經商是否受到影響，「不知道如何在香港平安地過生活」。

陸委會8日下午召開例行記者會，針對香港基本法23條立法，詹志宏指出，各界疑慮已提出非常多，看到香港政府「很有趣地」公布了贊成要立法有98.6%，「我想統計誤差可能是百分之百都贊成，這不意外」。

詹志宏說，我們與世界各國擔心的是一樣的，香港過去的自由民主人權是不是逐漸的在「被消失、被剝奪當中」，這會影響到香港750萬居民的生活方式。尤其100多條條文「厚厚的一疊」，很多是原則性的規定，最需要釐清的是在這些規定底下，哪一些範圍、哪一些具體的行為涉及違法，哪一些是可以被容許的。

詹志宏認為，從港府過去這一個月的徵詢期間，港府相關官員的說明「並不是很完整與具體」，即使趕在下個月前完成立法，「問題是在立法之後的執法，在沒有很具體的規範的情況之下，很多人都擔心會觸犯法律」。

詹志宏說，這將導致所有人不知道如何在香港能夠很平安的過生活，或者到香港旅遊、經商。他表示，「這是我們所關切的，將來的發展要持續觀察」。

香港基本法23條立法公眾諮詢上周（28日）結束，事隔一周，行政會議7日下午加開特別會議，討論並通過《維護國家安全條例草案》，於8日刊憲。香港立法會罕見地同日即時加開特別會議，即刻展開逐條審議工作。