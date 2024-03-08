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陸發優化支付服務意見 提改善銀行卡受理環境等六大任務

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸國務院發布《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，圖為大陸兩大第三方支付工具「支付寶」。 路透
大陸國務院發布《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，圖為大陸兩大第三方支付工具「支付寶」。 路透

新華社昨深夜報導，日前，大陸國務院辦公室印發《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》。《意見》要求，針對不同群體的支付習慣，統籌力量打通支付服務存在的塞點，著力完善多層次、多元化的支付服務體系，為老年人、外籍來華人員等族群提供更優質、更有效率、便利的支付服務。

報導稱，《意見》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快建構新發展格局，針對不同群體的支付習慣，統籌力量打通支付服務存在的塞點，彌合數位鴻溝，著力完善多層次、多元化的支付服務體系，為老年人、外籍來華人員等族群提供更優質、更有效率、便利的支付服務。

報導指出，《意見》堅持目標導向、問題導向，提出六大任務：一是實際改善銀行卡受理環境，滿足老年人、外籍來華人員等群體「食、住、行、遊、購、娛、醫」等場景銀行卡支付需求。二是堅持現金兜底定位，持續優化現金使用環境，不斷提升現金收付及外幣兌換服務水準。第三是進一步提升行動支付便利性，鼓勵銀行、支付機構和清算機構合作，做好適老化、國際化等服務安排。四是更好保障消費者支付選擇權，規模以上的大型商圈、旅遊景區、文娛場所、酒店、醫院等重點場所必須支持行動支付、銀行卡、現金等多樣化支付方式。五是優化開戶服務流程，合理實施帳戶分類分級管理，緊盯重點地區、重點分行、重點業務環節，不斷提升帳戶服務水準。六是綜合運用多種方式與管道，持續加強支付服務宣傳推廣。

《意見》要求明確「時間表」和「路線圖」，確保政策落實。各地區、各相關單位要建立健全工作機制，細化工作任務，實際優化支付服務，提升支付便利性。

而大陸央行中國人民銀行也於昨晚發布「相關負責人就《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》答記者問」。被問到《意見》出台的背景是什麼？人行相關負責人表示，近年來，中國行動支付快速發展、普及，深度融入交通、餐飲、購物、醫療、教育等各個民生領域，但在提高交易效率、降低交易成本同時，也對銀行卡、現金等傳統支付方式形成替代，支付服務包容性有待提升。

他表示，為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，更好滿足老年人、外籍來華人員等不同群體多樣化的支付服務需求，中國人民銀行起草形成了《意見》。對進一步優化支付服務、提升支付便利性作出制度性安排。

而關於《意見》的整體思路是什麼？該負責人答稱，《意見》起草過程中，主要掌握以下思路：一是堅持目標導向、問題導向，實抓實幹解決塞點問題。二是加強各方協作，建立中央各部門、中央與地方、政府與市場良性互動關係，激發銀行、支付機構等支付服務主體的積極性和主動性。第三是實際增強各種支付方式的包容性，建構行動支付、銀行卡、現金等各類支付方式相容於共生、協同發展的支付服務體系，更能保障消費者的支付選擇權。

這位負責人也重述了《意見》提出的六大任務。而對於如何貫徹落實，他則表示，要加強統籌協調和組織實施，細化具體工作計畫和配套措施，明確時間表和路線圖。另要建立督導機制，對重點地區、重點銀行及支付機構、重點商戶等進行明察暗訪、督促指導，確保各項工作安排實抓實幹。

中國人民銀行 老年人

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