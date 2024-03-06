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平潭將推動兩岸海上客運直航 福建省委書記避答細節

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸平潭綜合試驗區管委會主任黃建波（中），6日下午在福建省人大代表團會議中，再度強調要推動兩岸海上客運直航。（記者廖士鋒／攝影）
大陸平潭綜合試驗區管委會主任黃建波（中），6日下午在福建省人大代表團會議中，再度強調要推動兩岸海上客運直航。（記者廖士鋒／攝影）

大陸全國人大十四屆二次會議正在會期間，6日下午是福建省代表團的開放團組會議，在提問環節，平潭綜合實驗區管委會主任黃建波指出，目前主要推動「平潭對台海上客運直航」，同時探索「閩台遊艇自由行」，還提到要推動更多台灣商品「包括農產品」能夠進入大陸市場。不過如何重啟兩岸海運直航，福建省委書記周祖翼並未多做說明。

大陸福建省是對台工作第一線，也是大陸「兩岸融合發展示範區」的主角。6日下午的團組會議上，有大陸媒體提問「兩岸融合發展示範區」相關議題，對此，福建省委書記周祖翼指定由黃建波回應，黃建波指出，將做好三方面文章，通道、市場、家園，「把平潭打造成兩岸往來最便利、准入最開放、交流最密切的區域」。

他透露，目前主要推動平潭對台海上客運直航，加密兩岸貨運的適航班次，同時適時開通對台遊輪航線，探索「閩台遊艇自由行」，將平潭打造成為兩岸遊客的集散中心。

黃建波還強調要建設「兩岸共同市場先行區」，目前的工作是推動一線放開，二線管住海關監管模式的落地實施，另外優化對台小額貿易市場的發展，讓更多的台灣商品，「包括農產品」能夠進入大陸市場，解決台商跟台農的後顧之憂，同時著力擴大對台服務貿易開放，拓展兩岸之間的行業標準和溝通，在電子資訊、生物醫藥、文旅、文創等領域進行產業合作。

此前，在2024年1月18日平潭縣第十八屆人大第三次會議上，黃健波做的管委會工作報告，就提到今年工作安排包含推動對台海上客運直航「儘快複航」、爭取開通對台郵輪航線，探索閩台遊艇自由行等，另外還有提到要推動更多台灣商品進入大陸市場，但當時並未特別指出農產品的部分。

而兩岸海運客運直航，其實一直都有，兩岸2008年簽署《海峽兩岸海運協議》後，到疫情前，大陸來台灣本島開闢了包括廈門—台中、廈門—基隆、平潭—台北、平潭—台中和浙江大麥嶼—基隆共5條海上客運航線。據我方交通部的航港統計年報資料，兩岸海運客運直航人次高峰落在2015年，達31.5萬人次，而2019年還有25萬人次，其中以台北港11.7萬人次為大宗。

不過，陸委會2020年2月10日以「基於防疫優先」為由暫停兩岸海運客運直航航線及航班，「視疫情狀況再評估復航」。目前迄未有復航的消息，陸委會去年3月曾表示相關機關會依整體新情勢進行綜合評估及規劃。

平潭主推兩岸海運客運復航，但是目前台灣沒有開放，能如何推動復航？對此福建省委書記周祖翼在結束福建省代表團會議離場時，僅非常簡短地向本報記者回應指，「我們平潭有一位代表在，剛剛在會上已經講過了」，並沒有詳細回應具體方案與內容。

大陸6日下午在國二招賓館舉辦福建省人大代表團會議。（記者廖士鋒／攝影）
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