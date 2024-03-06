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中美旅遊座談會華盛頓舉辦 中方：推動盡快恢復至疫前水準

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
2月29日，中美旅遊座談會在華盛頓成功舉辦。駐美使館井泉（中）臨時代辦出席。 圖取自中國駐美使館官方微信號
2月29日，中美旅遊座談會在華盛頓成功舉辦。駐美使館井泉（中）臨時代辦出席。 圖取自中國駐美使館官方微信號

據中國駐美國大使館官方微信公眾號，2月29日，中美旅遊座談會在華盛頓成功舉辦。駐美使館井泉臨時代辦、文化及旅遊部國際合作與交流局局長高政出席並致辭，井泉指出，在中美雙方共同努力下，兩國直航航班自3月底將增加至每週100班。希望此次座談會深入探討目前影響中美遊客互訪的困難與挑戰，推動中美雙向旅遊盡快恢復至疫情前水準。

出席這場座談會的還有中國駐美使館負責文化和旅遊事務的陳春梅公參，及美國商務部國家旅行旅遊辦公室等政府部門，美國旅遊推廣局、美中貿易全國委員會、國際郵輪協會、美國旅遊協會等機構主要負責人40餘人參加座談。座談會由喬治華盛頓大學商學院于良教授主持。

井泉指出，旅遊交往一直是中美關係重要部分，為增進兩國人民的相互了解和友誼發揮了重要作用。雙方應積極落實兩國元首舊金山會晤共識，進一步拓展及深化中美人文交流。

他說，中國近期已採取有效措施，簡化外國人赴華簽證申請，推動外國人在華支付便利化。在中美雙方共同努力下，兩國直航航班自3月底將增加至每週100班。希望此次座談會深入探討目前影響中美遊客互訪的困難與挑戰，推動中美雙向旅遊盡快恢復至疫情前水準。

高政則介紹了中方對促進兩國旅遊合作的看法，以及第14屆中美旅遊高層對話會籌備情況，並對美國旅遊企業代表所提問題一一作出回應。

訊息稱，與會人員深入交流，集思廣益，共謀未來旅遊合作前景，積極推動中美元首舊金山願景早日實現。

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