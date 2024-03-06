美經援3太平洋島國抗中 預算過了

美國之音（ＶＯＡ）五日報導，美國國會談判代表三日發布撥款包裹法案，將在自去年十月起的二○二四會計年度（財年）剩餘時間，提供若干美國聯邦政府重要部門經費。其中部分資金用於美國在太平洋地區對抗中國大陸，是美國去年和馬紹爾群島等三個太平洋島國簽署自由加盟協約（ＣＯＦＡ）的一環。

該協約規定，馬紹爾、密克羅尼西亞及帛琉將在廿年內獲七十億美元（台幣約二二二八億元）經援。作為交換，華府將為這三國提供防禦，並可拒絕中方進入這三國領海。藉由該協約，美軍能在這片面積廣袤、相當於美國本土的太平洋區域內「幾乎任意活動」。

美屬薩摩亞選出的共和黨籍聯邦眾議員羅德薇對此說，黨籍眾院議長強生上周告知她此一好消息。她致ＶＯＡ的電子郵件寫道，ＣＯＦＡ發出美國對太平洋地區承諾的明確訊息，並為民主自由的理念，採取當前亟需的國際強硬立場。

日經亞洲此前刊登美國蘭德公司分析師葛羅斯曼評論，美國國會囿於黨派僵局，除影響華府援助烏克蘭、以色列和台灣，也使ＣＯＦＡ去年簽署後，承諾提供馬、密、帛的資金遲遲未能通過，遑論到位。他並提醒，若美軍捲入和共軍在台海、東海或南海的衝突，甚至與北韓爆發衝突，ＣＯＦＡ將為該地區的北馬里亞納群島及關島等美國屬地，提供美軍關鍵優勢。