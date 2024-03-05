菲通過「海洋區域法」 北京跳腳：將加劇南海複雜局勢

菲律賓日前通過「海洋區域法案」，這讓早已陷入爭議的南海區域問題更陷複雜局勢。對此，大陸外交部5日批評，菲律賓妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益，並指中方表明堅決反對，已向菲方提出嚴正交涉。

大陸外交部發言人毛寧於5日下午例行記者會表示，中方注意到有關動向。菲律賓參議院通過所謂的「海洋區域法案」，妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，把中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域，嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益。中方對此堅決反對，已向菲方提出嚴正交涉。

毛寧重申，中國對南沙群島及其附近海域、對包括黃岩島在內的中沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利及管轄權。中國上述的領土主權和海洋權益是在長期歷史過程中形成並確立的，具有充分的歷史和法理依據，符合《聯合國憲章》和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法。

毛寧進一步稱，菲律賓領土範圍是由一系列國際條約確定的，「從未包括中國黃岩島和南沙群島的任何島礁」。菲律賓「非法」侵占中國南沙群島的馬歡島、費信島、中業島、南鑰島、北子島、西月島、雙黃沙洲、司令礁，「嚴重違反包括《聯合國憲章》在內的國際法」。菲律賓擅自超越自身領土範圍，劃設所謂「卡拉延島群」，侵犯中國領土主權，「是非法的、無效的」。

毛寧接著說，菲律賓未經中國政府同意，單方面提起國際仲裁，違反包括聯合國海洋法公約在內的國際法。「南海仲裁案仲裁庭越權審理、枉法裁判，所作出的裁決是非法的、無效的。」中方不接受、不參與南海仲裁案，不接受、不承認該裁決，也不接受任何基於該裁決的主張和行動。「中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該裁決影響。」

此外，毛寧再提，領土主權是產生海洋權益的前提與基礎。菲律賓打著落實聯合國海洋法公約的旗號，推動所謂「海洋區域法案」立法，企圖給其在南海的非法主張和行為披上合法外衣。這樣的法案嚴重違背《聯合國憲章》及《聯合國海洋法公約》等國際法的規定，嚴重違反南海各方行為宣言精神，是地地道道的「惡法」，將不可避免加劇南海局勢複雜化。

毛寧指出，中方敦促菲方切實尊重中國領土主權和海洋權益，立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的單方面舉動，盡快回到通過談判協商妥處分歧的正軌，與中方一道，維護好雙邊關係大局和南海的和平穩定。