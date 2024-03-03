陸兩會明登場 經濟成長目標估設5%

大陸「兩會」全國政協十四屆二次會議、十四屆全國人大二次會議將分別於明後天（四日與五日）在北京召開。大陸國務院總理李強也將發表其上任後首份經濟工作報告，國際關注今年大陸經濟增長目標如何訂定，按大陸國內外各機構觀點，今年經濟目標定在百分之五左右的機率很高。

大陸官媒新華社整理出今年兩會的五大看點，聚焦經濟發展、重點領域改革、新質生產力、民生保障及高水平對外開放等領域。

報導指出，大陸經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，但也面臨有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等挑戰。「十四五」經濟增速指標設定為「保持在合理區間、各年度視情提出」。從不久前各地兩會釋放的資訊看，多地將今年經濟增速預期目標定在不低於百分之五。

在重點領域改革方面，包括加快全國統一大市場建設、進一步優化民營企業營商環境、國有企業深化改革、落實金融體制改革等，將成為代表委員關注焦點。

兩會前，大陸官媒多次提示「新質生產力」一詞，復旦大學特聘教授周文指出，新質生產力一旦形成，可為經濟高質量發展提供強大動力和支撐。這也成為大陸推動經濟高質量發展的關鍵詞。兩會是否針對該詞進一步著墨成為觀察點之一。

民生保障如何更有力度與溫度，也將是今年全國兩會重要議題。而就業是民生之本，今年就業總量壓力不減，高校畢業生、農民工等群體是穩就業的重中之重。如何提供更優質的教育、更便捷的醫療保障等也會是熱議話題。

推進高水平「走出去」，提升參與國際循環的能力，也是全國兩會上關注的熱點。國務院發展研究中心原副主任張軍擴表示，在逆全球化思潮抬頭、地緣政治博弈不斷加劇背景下，大陸以更高水平對外開放的確定性，應對外部環境的不確定性尤為重要。

大陸總理李強在審議政府工作報告的國務院第三次全體會議中指出，以務實有力的行動來提振全社會的信心，並稱把解決群眾和企業關心的實際問題作為打開工作局面的突破口，多做有利於提振信心和預期的事。而如何提振信心在這次兩會也將會是各方關注焦點之一。