兩岸觀策／陸不提兩岸一家親 預示台海前景

正當兩岸為了陸船翻覆事件陷入角力之際，中共廿三日晚間發布，二○二四年對台工作會議廿二至廿三日在北京召開，與去年對台工作會議後的通稿相較，今年表述可謂「硬的更硬、軟的不再軟」，尤其去年還強調要秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞等敘述，今年都被拿掉。這預示了怎樣的台海前景？

一年一度的對台工作會議是觀察北京對台政策作為的總基調，今年會議恢復如往年在春節前後舉行，而且是在台灣大選落幕、民進黨確定將繼續執政之後，鑒於近期兩岸頻頻過招，包括選後諾魯與我斷交，轉向北京；中共宣布取消Ｍ５０３航路偏置；我方隨後也喊停台灣團客赴陸，加上最近金廈海域爭端升溫等等。兩岸經歷連串事件後，中共透過對台工作會議釋放政治訊號引起關注。

先看「硬的」立場宣示，去年對台工作會議後的新聞稿稱，要堅決「反對」台獨分裂活動和外部勢力干涉，堅決「捍衛」國家主權和領土完整。今年的用語變成：要堅決「打擊」台獨分裂、「遏制」外部勢力干涉；以及「鞏固擴大」國際社會堅持一個中國的格局。從堅決「反對」，升高為堅決「打擊」，加上國際作為，強度明顯增加。

至於偏軟的促進融合，今年說法也與去年明顯不同。去年表述為：要秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，持續深化兩岸融合發展；促進兩岸同胞心靈契合。今年說法為：要擴大兩岸各領域交流合作，深化兩岸融合發展；推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

最大區別在於中共不再強調「兩岸一家親」理念，也不再提「尊重、關愛、造福台灣同胞」等等，儘管仍將推動兩岸交流和融合發展，卻已不見親情、關愛等字眼，一定程度反映了當前兩岸輿論升高的敵意，也可以說中共「寄希望於台灣人民」的期待已逐漸被削弱。

不過還是可看出北京對台仍具有相當的戰略定力。例如會議延續去年推動兩岸關係和平發展基調，今年提出「維護台海和平穩定」；去年強調「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，今年則稱「進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動」，顯示在和平發展的原則下，中共今年在促統方面仍會有所作為。

中共對台戰略定力與其自身發展、美中關係和國際因素制約等有高度關聯，目前大陸深陷經濟難題，房地產危機和消費降級，加上外資不來、境外客大減，大陸經濟復甦疲弱，即將召開的人大政協兩會如何為經濟困局開藥方受到關注；美中關係有回穩跡象，美方除重申一中政策、反對台獨，也強調關切台海和平穩定、不改變現狀。此外今年和去年對台工作會議都強調「促進兩岸同胞心靈契合」，加上中共已將「解決台灣問題」放在推進民族復興進程中，既是長期工作，理當沒有躁進的理由。

只不過，以往兩岸當局政治對抗再嚴重，還有熱絡的兩岸經貿和頻繁的民間交流作為緩衝，形成一道道無形卻有效的「安全閥」為台海局勢降溫。可是近期從ＥＣＦＡ可能再縮減優惠、兩岸民航路線更改、台灣維持禁團令乃至陸客來台遙遙無期，再到原本被視為兩岸合作前沿的金廈兩地如今也情勢陡升，影響所及，兩岸民間和輿論互相仇視達到高點。

台海兩岸欠缺安全閥，如同美中兩強失去護欄，有智慧的當權者應極力避免，而不是讓局面走向失控。