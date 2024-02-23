對比布林肯「餐桌菜單論」 華春瑩推文舉王毅問該選誰

美國國務卿布林肯日前在慕尼黑安全會議小組討論會中的「餐桌菜單論」引起熱議，大陸外交部部長助理、發言人華春瑩22日在社群平台X上貼出一張對比圖，舉出大陸外長王毅在同場活動提到要「追求共贏」的言論，向網友發問：「哪種哲學應該塑造我們的未來？」

華春瑩向來用心經營X，時常在平台上發表大陸外交相關動態，以及對國際外交事務作出回應或點評。

華春瑩貼出的比較圖，左邊是大陸外長王毅表示，「多輸不是理性的選擇，共贏才是人類的未來」；右邊則是美國國務卿布林肯則表示，「在國際體系中，如果你不在餐桌上，你就會出現在菜單上」。

華春瑩表示，「2024慕尼黑安全會議凸顯外交的十字路口」，並發問「哪一種哲學該塑造我們的未來？」

環球網報導，王毅日前在第60屆慕尼黑安全會議「中國專場」上發表主旨講話，表示各國應尋求共贏，避免多輸，團結合作、同舟共濟，為世界注入更多確定性，為人類創造更美好未來。18日時，王毅在西班牙面對媒體提問時也說，「多輸」是各方必須堅決避免的結局，應在維護自身利益時兼顧他方利益，在尋求自身發展時促進共同發展，從而實現「共贏」。

此前一天，當地時間17日，布林肯在慕尼黑安全會議的小組討論會中發言，在談及中美關係時，他提出「在國際體系中，如果你不在餐桌上，你就會出現在菜單上」的說法。

大陸鷹派官媒環球時報22日以此為題發表社評，文章批評，該說法等於「不為刀俎即為魚肉」，簡單粗暴，是赤裸裸的零和博弈思維。