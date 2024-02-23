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7天考察行程 夏寶龍：香港要新發展
大陸港澳辦主任夏寶龍昨天到港展開其七天考察調研行程。夏寶龍稱此行要與港府及香港各界「共同謀畫香港新階段新發展」。
夏寶龍抵港時，香港特首李家超和政務司長陳國基前往接機。夏寶龍稱，今次到香港考察調研，是實地了解香港經濟發展、地區治理等情況，與香港政府和社會各界共同謀劃香港新階段新發展，以更好維護香港長期繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠。
下機後夏寶龍在香港機場管理局安排下，參觀了香港機場中央控制中心，香港機管局主席蘇澤光和行政總裁林天福，分別向其介紹「機場城市」發展，又陪同夏寶龍在室外停機坪，視察無人駕駛拖車和無人駕駛小巴等運作。夏寶龍特別強調，香港國際機場是享譽全球的金字招牌，北京中央將繼續支持香港拓展航空網絡，進一步鞏固和提升香港國際航空樞紐地位。
下午二時，夏寶龍前往香港政府總部，聽取港府匯報及座談交流，李家超率領全體主要官員及常任秘書長出席。
港府政務司長陳國基會後表示，座談中就香港經濟發展、地區治理進行討論，當中亦包招基本法二十三條立法。夏寶龍對香港政府的工作十分認可及肯定。
就夏寶龍提出的「香港新階段新發展」，港府官員未有回應，但對之前傳出大陸要擴大香港自由行講得不少。陳國基稱對於中央對香港的優惠政策，香港政府一直與中央保持聯絡和討論，很快會在適當時候公布。
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