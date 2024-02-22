熊貓外交重啟 陸與美國動物園開展新一輪保育合作

大貓熊被大陸官方視為「友誼使者」，去年末，旅居於美國、日本、英國等地動物園的中國大貓熊陸續「返家」，掀起「熊貓外交時代終結」的討論，不過最新消息指出，大陸正重啟熊貓外交，指「基於良好的合作基礎條件」，已與美國、西班牙、奧地利的動物園就熊貓保育合作達成或諮詢協議。

新華社報導，中國野生動物保護協會日前分別與西班牙馬德里動物園和美國聖地亞哥動物園就新一輪大熊貓國際保育合作事宜達成協議，並簽署了合作協議。另外還與美國華盛頓國家動物園和奧地利美泉宮動物園就新一輪合作進行諮詢。

報導指出，上述三國是較早與大陸進行大熊貓國際保護合作的國家，大陸與三國共繁殖成活幼崽28隻，為大貓熊保育繁殖作出了積極貢獻，「基於良好的合作基礎條件和人民對瀕危物種保育的共同美好願望，新一輪大熊貓保育合作研究即將開啟」。

去年11月9日，旅居美國華盛頓國家動物園的大貓熊「美香」、「添添」和牠們的幼崽「小奇蹟」返陸後，美國境內僅剩4隻大貓熊於亞特蘭大動物園，並將在今年期滿送回大陸，被視為中美關係緊張的結果。不過，大陸國家主席習近平11月中赴美舉行中美元首舊金山會晤期間，曾說「大貓熊是中美人民的友誼使者，中方願繼續與美國展開大貓熊保護合作」，暗示恢復與美國的熊貓外交。

據報導，新一輪合作研究將聚焦於大貓熊重大疾病防治，大熊貓棲息地和野外族群保護，提升調查監測能力，協助中國大熊貓國家公園建設；積極搭建國際學術交流平台，促進旗艦物種和傘護物種保護的合作交流；推動中外民間交流，增進中外人民友善感情。

中國野生動物保護協會相關負責人表示，保障旅居大貓熊在國外健康安全生活，是國際合作最重要的前提和基礎。今年將進一步強化對旅外大熊貓的日常健康監測和體檢，保障每年對旅外大熊貓實地檢查評估的全覆蓋。

該負責人說，對健康狀況不穩定的大熊貓，中方專家將留守看護；對涉及大貓熊繁殖育幼、疾病治療等重大事項，中方專家全力提供技術指導與支援。

自1990年代以來，大陸先後與20個國家的26個機構開展了保育合作研究，成功繁殖成活大熊貓幼崽41胎68隻，在大熊貓野外保護、繁殖育幼、疫病防控、疾病救治、技術交流和公眾教育等方面取得成果。