人物側寫／外界唱衰 馬英九看中她利益不上身

前總統馬英九當年為何會任命台聯黨的不分區立委賴幸媛為其首任陸委會主委？近期再度成為話題。無巧不成書，賴幸媛在她今日出版的新書中，第一章就以卅五頁的篇幅完整陳述這段歷史，標題正是：「 WHY ME？」

這項人事任命十六年後依舊餘波盪漾，賴幸媛說：「我這樣的風格跟我這樣的人的任命，各方當然意見很多。」她不諱言，當時三不五時就會傳出她要下台的消息，「我都知道是誰去放話的，但so what，要應付那些，你應付不完的」。

賴幸媛表示，她上任後就是認真帶領陸委會團隊，努力完成當時馬政府設定的兩岸政策目標。賴幸媛不僅在任內完成兩岸海空運協議、兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議等十八項協議，甚至還以四年五個月任期，成為陸委會歷任主委中任期最長的一位。

但當年國民黨內能擔任陸委會主委者眾，為何馬英九偏偏挑上賴幸媛？按賴幸媛說法，與她在擔任立委期間，帶領雲林毛巾業者抗爭大陸傾銷有關。

賴幸媛說，她在出任陸委會主委前，跟馬前總統完全沒有淵源，「我怎麼會知道一個台北市長會去注意這個（指雲林毛巾案）？」

但更重要的恐怕是，相較於當年國民黨內眾多積極穿梭於兩岸間的檯面人物，馬英九看中的是，賴幸媛與兩岸即將展開協商的各項重大議題沒有任何利益瓜葛。賴幸媛說：「他（馬英九）看到了我是利益不上身的。」

賴幸媛新書「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛」預計三月初將舉辦一場座談會，馬英九將會出席。顯然，馬英九要以行動，肯定自己當年的這項人事決定。