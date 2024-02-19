賴幸媛出書 揭秘如何從台聯立委成為馬政府陸委會主委

沈寂近八年的陸委會前主委賴幸媛帶著她新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》重出江湖，賴幸媛在書中揭露她與歷任總統李登輝、陳水扁、馬英九的互動；當年她是如何從台聯不分區立委，被延攬進入馬英九的執政團隊，在外界一致不看好的情況下，不僅成為迄今任期最久的陸委會主委，還在任內完成兩岸共打等18項協議的簽署。

拎著「門打開，阮顧厝」的提袋，賴幸媛在新書出版前夕接受本報專訪。對於此時出版這本傳記式著作，希望能為台灣社會帶來什麼？賴幸媛說，「當時我們與陸方交手的經驗太寶貴了，不管任何黨派都有權利知道」。

賴幸媛直言，當年陸委會團隊歷經了在兩岸巨大分歧下，雙方如何透過有效溝通而能夠在理解到對方的實況下，進而努力設法相互靠攏、達成共識。「在那一段關鍵的兩岸歷史發展過程中發生過，存在過。真實、寫實」。

「兩岸關係往較健康理性的方向經營，有其可能性與可行性」，她認為，關鍵是執政者必須要有企圖心，要有氣魄，要願意承擔，願意看到超越自己任期之外的兩岸長遠發展對人民的重要性。若能如此，執政者就會去務實地想辦法突破，就有可能留下寶貴的歷史資產。

回顧史上任期最長、四年多的陸委會主委任期，賴幸媛表示有許多自豪的成果，但她不斷強調「那是團隊共同努力的成果」。新書擇要揭露改善陸配權益、兩岸共打協議、ECFA談判和我駐香港「中華旅行社」正名為「台北經濟文化辦事處」等政策過程的諸多秘辛。

賴幸媛的新書，特別強調兩岸制度化協商的建立和有序進行，以及兩岸官方對官方溝通談判的重要性，因為這是雙方政府「擱置主權爭議」，為民眾解決問題的必要方法，當時她任內兩岸簽屬的每一項協議都是在解決民眾重要或存在已久的問題。

「特別是，透過制度化協商，我親自見證到，讓中國大陸不得不面對中華民國的存在，比起前朝，中華民國主權實質上更加鞏固，大陸願意向台灣靠攏」。

同時，賴幸媛更表示，她任內兩岸關係的成績，受到國際高度矚目，那個時候陸委會到訪的外賓絡繹不絕於途，她也常受邀前往美國、歐盟演講，各國都想知道「為何兩岸做得到」、「可以怎麼學台灣」。

回顧當年兩岸關係，賴幸媛語帶自豪地說，「你知道國際社會多麼羡慕跟有一點點『吃味』嗎？」。這跟蔡英文這八年號稱台灣被世界矚目，是截然不同的內涵。

《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》是由賴幸媛口述，風傳媒副總主筆林庭瑤採訪與撰文，林庭瑤在序中提到：「賴幸媛是個性很Tough的人，做任何事都鍥而不捨，百分之百專注投入，堅持任務使命必達。過去擔任國安會諮詢委員、立法委員、陸委會主委、駐WTO大使，凡走過必揚起塵埃，有種獨特的堅毅和韌性，會讓周遭的人很不自覺地跟上她的節奏。借用奧地利心理學家阿德勒（Alfred Adler）的話來說，她不服輸的個性，也不在乎被討厭，乃至於有著『被討厭的勇氣』」。