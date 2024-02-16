中國大陸未引進猴痘疫苗 自主研發將進入臨床試驗

中國2022年9月檢出首例猴痘（Mpox）境外移入確診病例後，迄今未引進施打猴痘疫苗，而是選擇自行研發。中國疾控中心今天發表報告稱，中國自主研發的猴痘mRNA疫苗即將進入臨床試驗。

人民日報健康App報導，中國疾病預防中心週報官網16日發表一篇「猴痘疫苗的研發現狀與進展」的綜述報告稱，猴痘疫苗的國內研發進展迅速，自主研發的猴痘mRNA疫苗即將進入臨床試驗。

報告稱，自2022年以來，全球已報告了多例猴痘感染者死亡案例，主要為免疫力低下的愛滋病毒感染者等。疫苗接種是預防猴痘最有效的手段，目前，全球範圍內仍然沒有專門針對猴痘的預防疫苗獲批，為了應對當前的猴痘疫情，迫切需要一種更安全、更有效和高度特異性的猴痘疫苗。

報告指出，中國已有多家生物藥企以及科研機構展開猴痘疫苗的研發工作，主要研發類型為複製缺陷型猴痘減毒活疫苗及猴痘mRNA疫苗。其中，進展較快的是中國生物疫苗研發團隊。

報告稱，中國生物開發了3種針對猴痘的候選mRNA疫苗VGPox1-3，VGPox1-3具有獨特的抗原設計，在免疫小鼠上可強烈誘導抗痘病毒特異性抗體，較現有減毒活病毒疫苗更為安全，而且免疫後能夠更早地產生預防病毒的中和抗體。

不過報告也稱，現階段，猴痘疫苗的研究進展仍然面臨著一些挑戰，包括實驗進展緩慢、缺乏臨床試驗數據，以及與猴痘疫苗的當前變異和特異性相關等系列問題，「但相關動物實驗的結果增強了我們對新一代猴痘預防和治療疫苗研發成功的信心。」

截至目前，國際均使用JYNNEOS疫苗，這是全球第一款被用於預防猴痘病毒感染的減毒活性非複製型疫苗，2022年8月獲得美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權（EUA）；該疫苗也可用於預防天花病毒。