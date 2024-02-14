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陸快艇越界躲我海巡追緝翻覆釀2死 國台辦出聲了

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陸船越界翻覆2死 國台辦：強烈譴責台方驅離福建漁船

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。(本報資料照片)
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。(本報資料照片)

14日下午一艘陸籍「無船名」快艇，越界進入我金門縣北碇島東方1.2浬海域捕撈，金門海巡隊獲報趕往取締，陸快艇拒檢翻覆，導致4人落海，2人救起後送醫搶救不治。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日晚間回應表示，陸方對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。

據新華社，陸方對此事件描述稱，14日下午，福建一艘漁船在金門海域被台方驅離，導致船上4人全部落海，其中2人死亡。

朱鳳蓮回應指出，多年來，我們（指大陸）秉持「兩岸一家親」理念，為保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，為台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助。反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。

朱鳳蓮表示，我們強烈要求台方立即查明事件真相，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜。我們正告台灣有關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。

朱鳳蓮 漁民 金門

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