開盤跌逾7% 陸大廠藥明康德：強烈反對未經正當程序預判行動

龍年剛到，由於近期美國有4名議員致函華府要求美國以「國家安全」考量，把大陸生技醫藥企業藥明康德及其子公司藥明生物列入制裁名單。2月14日，大陸生物醫藥大廠藥明康德開盤就下挫近5%，甚至一度跌逾7%。藥明康德於13日對相關消息表示，強烈反對針對本公司的誤導性指稱、不確實認定和未經正當程序的預判行動。

據澎湃新聞報導，藥明康德13日在港交所發出公告指出，公司注意到有美國議員於2024年2月12日致函美國商務部、財政部和國防部，其內容相關公司。公司一向歡迎監管機構對所在行業的監管，公司過去也曾多次成功通過美國政府的審查。但是，公司強烈反對針對公司的誤導性指稱、不確實認定和未經正當程序的預判行動。

公告提到，藥明康德堅信，公司在過去沒有、現在和未來都不會對美國構成國家安全風險，即便美國政府再次對公司進行審查亦將得出相同結論。事實上，藥明康德是全球製藥和生命科學產業的重要貢獻者之一。

此前，路透報導，美國有議員持續對大陸企業擴大制裁行動，其中，有4名議員撰寫信件至華府，旨在要求美國以國家安全考量，把大陸生技醫藥企業藥明康德及其子公司藥明生物列入制裁名單。

報導指出，該封信件聯合撰寫者中包括美國眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍的蓋拉格（Mike Gallagher）及民主黨籍首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），民主黨參議員彼得斯（Gary Peters）及海格提（Bill Hagerty）。

4位議員文中引述包含大陸政府文件、大學網站和媒體文章等公開資料指出，藥明康德與中共解放軍有相關聯，並且也支持新疆侵犯維吾爾族的人權行動及有關政策。

此外，報導指，上述信件中點出，這兩家公司正「透過與美國知名生物技術實體簽署協議，迅速融入美國供應鏈」。

鑑於此，4位議員敦促，美國財長葉倫、商務部長雷蒙多及國防部長奧斯汀等官員，不只應該把藥明康德列入美國財政部下受限制的大陸軍工企業名單當中，還要把其加入商務部的貿易黑名單以及國防部的「1260H名單」，對兩間公司進行制裁措施。

事實上，早在1月時已有美國議員提出類似議案稱，要求限制美國聯邦政府資助的醫療機構買入包括藥明康德在內的一些陸企的產品，並指控相關陸企涉及新疆事宜。對此，藥明康德稍早之前已對外否認指控，表示未有作出危及美國國家安全的事宜。