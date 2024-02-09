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梅西事件 環時：外部勢力要香港難堪

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
阿根廷球星梅西在日本賽亮相，引發許多大陸球迷不滿。 圖／路透社
阿根廷球星梅西在日本賽亮相，引發許多大陸球迷不滿。 圖／路透社

國際邁阿密四日對香港隊的表演賽，球王梅西沒下場，但在七日對日本神戶勝利船的友誼賽上陣了半小時。中共黨媒「環球時報」昨天發表社評指，不能排除此做法有政治動機的猜測，可能有外部勢力故意要借此讓香港難堪。

梅西七日在微博帳號發文向「所有中國大陸和香港地區的球迷朋友們」表示「很遺憾」，指出因為「腹股溝有傷」沒能在香港站的友誼賽中出場，「我的傷處發腫並有痛感」。他提到，「了解我的朋友會知道我想在每場比賽中都全力以赴，特別是在這樣和隊友們遠道而來的情況下，球迷們都很期待看到我們健康登場」。

梅西還說，「希望有天我們有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。我也盼著能盡早回來大陸地區和大家分享足球的快樂」，他並祝大家龍年大吉。

不過，絕大多數的大陸和香港網民和球迷不埋單，大陸官媒「環球時報」社評稱，香港不是第一次組織大型國際足球友誼賽事，但像梅西和國際邁阿密這樣的情況，可以說極其罕見。梅西和國際邁阿密的解釋無法服眾，外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪。

社評稱，「沒有永遠不過氣的球星」，只有永遠不過氣的對足球的熱愛，誰要背離這項運動的初心，不管出於什麼動機，都不會有好結果。

香港體育界的立法會議員霍啟剛再在社交平台發千字文，質疑梅西受傷的說法是否撒謊。霍啟剛表示，事件涉及公眾利益，就算主辦方Tatler放棄港府一千六百萬元資助，但事件絕對不能「算數」。他說，梅西在日本出賽等於是在香港球迷傷口上撒鹽。

香港文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，「梅西四日在香港宣布因傷不能出賽，但三日後梅西在日本卻活躍自如上陣，並在球場上進行不短時間的激烈運動，如此反差，香港市民都有很多疑問，主辦方Tatler及球隊邁阿密國際都應該要回應市民的疑問。」昨天起已有部分博主和球迷發布影片，當眾剪掉價值不菲的梅西簽名球衣，以示抗議。

微博認證為體育博主的「足球徐澤鑫」說，阿根廷今年三月原訂的中國行「百分之九十九泡湯」，除非事情突然間扭轉，否則去年梅西在北京對澳洲一戰，大有可能成為梅西球員生涯最後一次在中國大陸出戰。

梅西 香港

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