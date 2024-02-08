人質外交、殺雞儆猴？華裔楊恆均遭判死緩 陸外交部悄改昔日措辭

中國法院在週一（1月5日）判處華裔澳籍作家楊恆均（又名楊軍）死刑緩執行2年，此舉引發澳洲政界譁然，也讓外界關心中澳關係的未來走向。有澳洲媒體和學者認為，北京此舉可能是繼加拿大之後，又一次的「人質外交」，也可能是想對支持中國民主的人士殺雞儆猴。

又一次「人質外交」？

澳洲廣播公司（ABC）週二（6日）發表分析指出，這次的判決結果也有「正向」的一面。因為如果沒有正式的判決結果，楊恆均有可能無限期地受到中方拘留，「楊恆均的處罰包含了2年的緩刑，本質上就意味著坎培拉得到2年的協商期」。

中國這種慣用做法，有時被外界稱為「人質外交」。過去加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）和外交官康明凱（Michael Kovrig），曾被中國政府扣押將近3年，並同樣受到「間諜罪」的起訴。然而，當加拿大政府在2021年釋放了華為高管孟晚舟之後不久，兩人即被遣返回加拿大。

本週，中國政府突然低調更改了2019年一場外交部記者會的官方紀錄。紀錄上，時任中國外交部發言人的陸慷，說楊恆均是「中國」公民，如今中國官方刪除了更改了紀錄，將文字替換為「這個」公民。

分析認為，中國官方不再將楊恆均視為完全的中國公民，結束過去5年來有關於中國是否完全承認楊恆均是澳洲公民的爭論。因此，中國官方在記者會紀錄上的微妙措辭轉變，或許意味著楊恆均案尚有一線生機。

中國駐澳使館發言人5日的聲明也指出，北京市第二中級人民法院依法對「澳洲籍」被告楊軍間諜案一審公開宣判，認定楊軍犯下「間諜罪」，判處死刑，緩期2年執行，並處沒收個人全部財產。聲明中的措辭也顯示中方確實已不再將楊恆均視為中國公民。

《澳洲廣播公司》（ABC）分析指出，如果中澳關係在未來幾個月繼續保持上升趨勢，楊恆均案很可能會有轉機。但相較於過去加拿大與中國的問題，「北京所期待的，坎培拉可能給不了——中國知道自己佔上風，而澳洲則沒有像孟晚舟那樣的談判籌碼」。

不影響李強訪問澳洲？

雖然楊恆均遭判死緩在澳洲引發輿論譁然，但據《澳洲人報》（The Australian）7日報導，中國領導階層7年來首次訪澳的準備工作，仍在繼續進行。這也顯示，澳洲政府依然認為：高層對話是解決中澳之間衝突的最佳途徑。

熟悉籌備工作的人士透露，李強預計將在今年稍晚出訪澳洲。 若真的成行，將是2017年以來，首度有中國政府領導高層訪問澳洲，也是中國國家主席習近平就任以來，第3次有國家主席或總理訪問澳洲。

澳洲國立大學（ANU）研究員郝傑明（Benjamin Herscovitch）則指出，「坎培拉和北京之間真正尖銳的爭端不勝枚舉，而且由來已久。但這並不能改變中澳就這些所有的分歧點，以及進行直接對話的必要性」。

郝傑明認為，中方仍然希望李強總理訪問澳洲，不會因為澳方對楊恆均案的結果深感不滿，而擱置訪問。

《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）6日也報導，楊恆均被判死緩，再次給中澳雙邊關係帶來緊張。但澳洲政府仍預期，中國將在3月底前取消對澳洲葡萄酒的懲罰性關稅。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週二曾拒絕就楊恆均被判死緩是否影響李強出訪發表公開回應，僅說澳方「將直接、明確、毫不含糊地回應中國」，但是「不會通過媒體進行外交談判」。

中國政府的殺雞儆猴？

楊恆均遭判死緩引發澳洲各界擔憂，認為這是給予任何想要挑戰中國政府者的警告。

澳洲樂卓博大學教授斯特拉廷（Bec Strating）表示，楊恆均遭判死緩，是北京意圖再向外界表明，雖然不一定會執行死刑，但中國政府不會容忍任何人有洩露國家機密的行為。

澳洲國立大學國際法教授羅斯韋爾（Donald Rothwell）則指出，如果楊恆均不是外國公民，可能本週就會面臨處決。他說：「中國有在宣判後迅速執行死刑的紀錄」。 「因此，除非有上訴選擇，或不尋求上訴選擇，否則執行將很快發生」。

羅斯韋爾（解釋：「普遍的看法是，中國執行死刑的數量比世界上任何其他國家都多，而且這些數字肯定有數千人。」 但中國政府沒有正式的處決報告，因此難以獲得可核實的數字。

國安部門獨大？

《紐約時報》報導，曾駐北京記者、澳洲洛伊研究所高級研究員馬利德（Richard McGregor）說，對楊恆均案的重判，顯示了中國主要情報機構國家安全部的影響力。

「國家安全部曾經既神秘又低調，」他在電子郵件中寫道。「最近一段時間，他們開始在外交政策問題上表達非常公開和強硬的觀點，這項判決符合這一趨勢。」

澳洲SBS新聞引述曾任中國外交部初級外交官、現為澳洲公民的楊涵說法稱，楊恆均以及先前華裔澳籍記者成蕾的案件，都展現了中國政府將華裔外國人當作政治犯的模式。

楊涵認為，華裔人士比其他族裔人士更有可能被中國政府拘留，「他們拘留一名華裔人士，與拘留一名白人相比，在西方引起的媒體風暴或媒體興趣會更少。這只是一個可悲的現實。」

曾公開聲援楊恆均、現居澳洲的華裔藝術家巴丟草則說，「我相信，它給散居在澳大利亞的華人投下了巨大的陰影，而且也給全世界的華人帶來了巨大的陰影」。

（綜合報導）

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