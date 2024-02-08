梅西爭議延燒 環時社評：不排除外部勢力讓香港難堪

阿根廷足球巨星梅西日前在香港以傷為由並未下場比賽，讓眾多高價購票入場的球迷失望不已，但僅在3日後梅西又於日本出賽，讓大陸與香港觀眾瞠目結舌。爭議延燒之際，中共官媒環球時報發表社評指出，不能排除「有外部勢力故意要藉此讓香港難堪」的可能性，並要求給「一個合理交代」。

梅西（Lionel Messi）領軍的邁阿密國際，4日與香港隊進行友誼賽，但梅西整場都沒下場，球隊表示他有傷勢，不過7日晚間與日本神戶勝利船交手的友誼賽中，梅西卻有入場踢球，引起大陸與香港輿論高度不滿。

梅西7日在微博帳號發文向「所有中國大陸和香港地區的球迷朋友們」表示「很遺憾」，指出因為「腹股溝有傷」沒能在香港站的友誼賽中出場，「我的傷處發腫並有痛感」。他提到，「了解我的朋友會知道我想在每場比賽中都全力以赴，特別是在這樣和隊友們遠道而來的情況下，球迷們都很期待看到我們健康登場」。

梅西最後表示，「希望有天我們有機會回來，為香港地區的球迷朋友傾力獻上比賽。我也盼著能儘早回來大陸地區和大家分享足球的快樂」，他並祝大家龍年大吉。這則貼文有155萬個讚、近13.9萬則回覆。

環球時報7日深夜發表社評，提到梅西在日本上場「顯示身體狀況良好」，在香港的友誼賽成為6場友誼賽中唯一缺陣的一場，外界質疑梅西與球隊搞區別對待，「這場比賽的情況成倍放大了這種疑惑，以及對邁阿密國際隊和梅西本人誠信的質疑」。文章要求梅西3月到大陸參加友誼賽之前給外界一個合理交代。

文章說，香港站的質疑，主要在於主辦方此前一直聲稱梅西會登場，但梅西沒有在現場採取任何安撫失望球迷的行為，事後的聲明中也沒有提道歉，更讓原本就感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。至於梅西在日本賽場上的「生龍活虎」，又讓外界的質疑進一步加強。

社評強調，有大陸球迷為了一睹梅西風采，從新疆到香港輾轉了12個小時，港府也做妥善協調安排，「而梅西整場坐在替補席，既沒有與現場觀眾互動，也未應要求在場內親自向球迷說明原因。考慮到這種巨大的落差，特區政府與球迷的失望是完全合乎情理的。此事的影響已經遠遠超出了體育的範疇」。

社評並指出，「有一種說法是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪。從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性」。社評最後警告，「沒有永遠不過氣的球星，只有永遠不過氣的對足球的熱愛，誰要背離這項運動的初心，不管出於什麼動機，都不會有好結果」。

目前大陸已經有博主公開發布影片，當眾剪掉價值不菲的梅西簽名球衣，以示抗議，曾擔任奧運香港代表隊領隊的香港立法會議員霍啟剛則指出，看到梅西抵達日本的情況，「我的腦海中也有許多疑惑，也更為憤怒」，他強調，「作為代表體育界的立法會議員，這件事絕對不能就此作罷」。