聽新聞
test
0:00 / 0:00
浙江省台辦前主任朱林森 任麗水市代市長
浙江省麗水市第五屆人大常委會7日舉行第十六次會議，接受吳舜澤辭去麗水市市長職務的請求，決定由朱林森任麗水市副市長、代市長。
現年46歲的朱林森，江蘇姜堰人，研究生學歷。原為浙江省台辦主任，曾擔任浙江省援疆指揮部黨委書記、指揮長。
朱林森最初從嘉興市秀城區區長助理做起，歷任嘉興科技城管委會第一副主任、嘉興市南湖區委常委、區投資促進局局長，然後到共青團嘉興市委書記，接著調往平湖市，擔任委副書記、代市長、市長。
2015年，朱林森調任共青團浙江省委員會副書記、黨組副書記， 2016年出任共青團浙江省委員會書記。
2019年12月起，朱林森任浙江省援疆指揮部指揮長、黨委書記。援疆期間，還曾擔任阿克蘇地委副書記。2023年接任浙江省台辦主任職務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言