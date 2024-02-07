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浙江省台辦前主任朱林森 任麗水市代市長

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
朱林森任麗水市副市長、代市長。記者林宸誼／攝影
朱林森任麗水市副市長、代市長。記者林宸誼／攝影

浙江省麗水市第五屆人大常委會7日舉行第十六次會議，接受吳舜澤辭去麗水市市長職務的請求，決定由朱林森任麗水市副市長、代市長。

現年46歲的朱林森，江蘇姜堰人，研究生學歷。原為浙江省台辦主任，曾擔任浙江省援疆指揮部黨委書記、指揮長。

朱林森最初從嘉興市秀城區區長助理做起，歷任嘉興科技城管委會第一副主任、嘉興市南湖區委常委、區投資促進局局長，然後到共青團嘉興市委書記，接著調往平湖市，擔任委副書記、代市長、市長。

2015年，朱林森調任共青團浙江省委員會副書記、黨組副書記， 2016年出任共青團浙江省委員會書記。

2019年12月起，朱林森任浙江省援疆指揮部指揮長、黨委書記。援疆期間，還曾擔任阿克蘇地委副書記。2023年接任浙江省台辦主任職務。

主任 人大常委會 管委會

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