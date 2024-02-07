春節招待會上陳詞 謝鋒：「中國經濟崩潰論」一再崩潰

據大陸駐美大使館網站，美國華盛頓當地時間2月5日晚，中國駐美國使館舉辦「溫暖迎春‧共慶中國年」僑學界專場春節招待會。大陸駐美大使謝鋒在致詞中指出，「中國經濟崩潰論」一再崩潰， 「中國經濟見頂論」毫無事實根據。不管是關稅戰、科技戰、認知戰，都阻擋不了中國高品質發展的腳步。

他表示，中國疫情防控平穩轉段，高品質發展紮實推進，高水準對外開放持續擴大，中國式現代化道路越走越寬廣。中國經濟成績單分量足、成色好，既有「量」的合理成長，GDP年增5.2%，在主要經濟體中名列前茅，僅增量就超過6兆元，相當於一個中等國家一年的經濟總量；又有「質」的有效提升，消費主引擎作用凸顯，新質生產力加快形成，高技術產業投資維持兩位數成長，「新三樣」出口額突破兆元大關。

他表示，中國經濟既有「穩」的堅實基礎，具有超大規模市場、完備產業體系、近9億勞動力等優勢，增發國債、減稅降費、降準降息等政策組合拳逐步發力顯效；又有「進」的廣闊空間，未來十幾年中等收入族群將達到8億，數位經濟規模2027年可望達到15.7兆美元，一批高端化、智慧化、綠色化新型支柱產業快速崛起。

因此他抨擊「中國經濟崩潰論」已一再崩潰，而 「中國經濟見頂論」毫無事實根據。並表示不管是關稅戰、科技戰、認知戰，都阻擋不了中國高品質發展的腳步。

謝鋒表示，春節已成為近20個國家的法定假日和聯合國假日，在中美關係史上也曾發揮獨特作用。45年前，鄧小平副總理首次訪美恰逢大年初一，他在祝酒詞中說，中國人民自古以來就將春節作為「一元復始，萬象更新」的節日。我們有一個共同的感覺：中美關係史上一個新的時代開始了。卡特總統說，春節是團聚和解的時刻，也是兩國團聚開啟新歷程的時刻。

他表示，45年後的新春，我們仍然相信，中美關係的大門已經打開，就不會再被關上；我們仍然期待，中美兩國秉持春節蘊含的和睦、協作理念，推動中美關係繼往開來再出發。

謝鋒說，去年11月，習近平主席同拜登總統在舊金山舉行歷史性會晤，達成20多項共識成果，明確雙方共同推動的「舊金山願景」。在兩國領導人引領下，中美加強溝通對話，王毅主任同白宮國安助理蘇利文在曼谷舉行新一輪會晤，經濟、金融、商貿、氣候行動、禁毒合作等工作小組相繼啟動，中美農業聯委會會議在華盛頓召開，雙方還將舉行中美人工智慧政府間對話機制首次會議。