控美滋擾留學生 陸提嚴正交涉

儘管美國已叫停「中國行動計畫」，兩國並於近月恢復各領域交往，但美國對陸籍人士的入境嚴審情況仍存在。據中國大陸駐美大使館昨發文指控，近期多名大陸留學生自華盛頓杜勒斯國際機場入境時，遭無端盤查、滋擾、並被註銷簽證遣返，中方已提出嚴正交涉。

美國於二○一八年底以國安為由，啟動中國行動計畫，起訴被認為與大陸有關涉及間諜行為的在美科研人員和學者，對留學生、華裔學者造成影響。該計畫於二○二二年初終止。

大陸駐美大使館官網昨發文表示，上述受影響留學生均持有合法證件，在返美或赴美時，受到長時間詢問，所攜電子設備被檢查，有的甚至被限制人身自由達十多小時，並禁止與外界聯繫。美邊境執法人員的做法對中方留學人員學業造成嚴重影響，已就此向美方提出嚴正交涉。