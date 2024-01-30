台胞尋根示範點 福州首選10家

福州市28日舉行「台胞尋根閩都行研討會」，兩岸專家學者及宗親後裔圍繞「尋根溯源 文化融合」主題進行研討，會上為近期評選出的首批10家「台胞尋根示範點」授牌。

新華社報導，首批「台胞尋根示範點」分為血緣類、文緣類、法緣類三大類，囊括涉台人物故居、兩岸宮廟與信俗場所、涉台文物古跡等。其中，血緣類4家：嚴復故居、林則徐出生地、陳氏五樓、林森故居；文緣類5家：福州文廟、陳靖姑故居、閩台閩王文化園、張真君祖殿、福建都城隍廟；法緣類1家：鼓山湧泉寺。

「中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」去年9月發布，其中提出實施閩台曆史展示溯源工程，開展閩台族譜對接、尋根謁祖等活動。

當天研討會由福州市政府主辦，福州市台港澳辦、福建師範大學閩台區域研究中心聯合承辦。福建省委常委、省人大常委會副主任、福州市委書記林寶金致辭表示，如今，以三坊七巷、船政、閩王文化、城隍廟文化、陳靖姑文化等為代表的閩都文化、信俗文化已成為聯結榕台兩地的重要精神紐帶。下一步，福州市還將進一步挖掘全市範圍內的尋根資源，加強涉台文物的保護修復，搭建更多榕台宗親、信眾、宗教界人士的交流平台。

台灣中華儒學總會理事長孔祥科致辭說，台灣七成以上人口祖籍福建，不論宗教、風俗、建築與飲食，幾乎都可以在福建地區找到源頭與聯結。

本次研討會是福州市「台胞尋根工程」系列活動之一。研討會上，兩岸嘉賓就進一步發揮福州祖地文化優勢及作用，促進兩岸同胞心靈契合，助力海峽兩岸融合發展示範區建設等建言獻策。