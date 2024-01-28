兩岸觀策／對陸釋善意 台商春節聯誼是好時機

中國大陸近期天災不斷，外交部長吳釗燮日前透過社交平台「Ｘ」發文，罕見以簡體字表達誠摯關懷，並用「ＪＷ」署名，代表是他親自發出。暫且不論有多少大陸境內民眾會瀏覽「Ｘ」訊息，吳釗燮以其鮮明的「對中鷹派」人設關懷對岸，當然只有一種可能，就是希望向對岸釋出善意，而他的ＴＡ，就是閱讀簡體字的人群。

吳釗燮的動作引起關注，還因為太平洋島國諾魯才剛與我斷交，而另一個太平洋島國吐瓦魯與我邦交又拉起警報。蔡政府八年還沒做完，就丟了十個邦交國，其中多數都是在吳釗燮擔任外長期間，他的壓力和無奈可想而知。

可是類似這種天災後的關懷慰問，基本上只有在關係好的時候有錦上添花作用，實際效果有限，何況兩岸僵局已久，冰凍三尺，吳釗燮精心發出的簡體字版關懷帖，對方自然不會有任何回應。

拉回兩岸現實，台灣大選已落幕，賴清德將在五二○就任中華民國總統，這是無可改變的事實。平心而論，從賴當選以來，北京迄今反應還算克制，除了諾魯斷交，共軍動作不算多，而選前多次警告再砍ＥＣＦＡ關稅減讓也尚未出手，可能還在評估對兩岸經貿互動的影響，也不排除在觀察民進黨當局的回應和作為。

時值兩岸人民同過農曆春節前夕，春節是兩岸共享民族文化習俗的例證，如果吳釗燮先前的關懷貼文是釋出善意的伏筆，個人認為，春節後將在台北圓山飯店盛大舉行的大陸台商春節聯誼活動，無疑是賴政府就任前，民進黨當局就兩岸經貿紛爭表態的最佳時機。

根據慣例，號稱「台商娘家」的海基會每年三節都會舉辦台商聯誼活動，其中以春節聯誼最盛大，總統也會親自到場。此外包括陸委會、海基會、經濟部等部會首長，以及各工商團體負責人、大陸主要台商協會會長等都會出席，或派代表與會。

鑒於賴清德即將上任，他也希望能維持台海和平穩定，這個充滿兩岸元素的台商春節聯誼活動，無論他以副總統或總統當選人身分出席都很合適，除了可直接傾聽台商會長的心聲，了解他們的真實想法，也可以提出未來政府對兩岸經貿的做法。

自去年四月大陸商務部發起對台貿易壁壘調查後，不少學者和業界人士呼籲，政府應立即盤點對大陸的兩千多項限制進口產品清單，並適時開放對台灣產業衝擊較小，或台灣根本沒有生產的產品進口。

這麼做並非示弱，而是主動因應當年在特殊時空下所形成的兩岸經貿傾斜問題。而既然兩岸當局無法回到ＥＣＦＡ架構下協商，北京又拒絕在ＷＴＯ機制下談判，我方主動檢視並適度開放，顯然優於毫無作為，只等著大陸祭出取消品項更多、衝擊更大的關稅減讓，甚至全面終止ＥＣＦＡ，造成兩岸經貿雪崩。

除了適度開放大陸產品進口，我方也應主動解除台灣觀光團赴陸限制，一方面讓觀光旅遊回歸市場機制，回應旅遊業者的需求；同時，這對亟須增加入境旅客的北京來說也是好消息，對大陸日後解禁陸客來台，應有正面作用。

賴清德在當選之夜的國際記者會上宣告，維持台海和平穩定是他的重要使命，願意在對等尊嚴前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，達到和平共榮的目標。在美中關係「大兩岸」重重制約下，其實兩岸關係「小兩岸」仍有作為的空間。