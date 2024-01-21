兩岸觀策／感謝菲祝賀 也應認清國際現實

菲律賓總統小馬可仕致電祝賀賴清德當選新一任台灣總統，惹惱中共，中菲相互叫罵。菲律賓與兩岸過往屢有糾葛，中華民國感謝菲國的祝賀，也應認清菲律賓多年來在兩岸矛盾下隔岸觀火與獲取利益的過往。

除了菲律賓，還有許多西方國家的外交部門（少數是該國元首）均致電祝賀賴清德，中共外交部對這些國家均以譴責聲明帶過，唯獨對菲律賓不假辭色，其發言人毛寧在記者會上要小馬可仕多讀讀書…，此言論應屬貶低小馬人格的人身攻擊。菲國防部長回批毛寧是「自甘墮落、卑劣粗俗」，毛寧隔日加碼再稱，中方表明嚴正立場（一中原則）是完全正當和必要的。

中菲關係鬧到如此田地，有近因與遠因。近因是小馬可仕去年初到訪北京，獲習近平熱情歡迎，雙方簽署一系列合作文件，包括中方將向菲投資一千五百億人民幣。不料小馬可仕返國後就倒向美國，同意美軍在菲建造四個軍事基地，建立美菲聯盟、舉行「肩併肩」聯合軍演，並開始積極聲索南海主權，種種作為都針對大陸，小馬可仕還被大陸形容是頭「白眼狼」。

中菲關係的遠因是南海主權爭執，且遠在半個多世紀前就已開始，這還與台灣有關。早在一九四七年中華民國政府以歷史依據和權利畫定南海十一段線，公告南海為中華民國領土，當時各國並未聲明異議。但國府退守台灣，無法有效統治南海，又因中共一連廿多年內政紛擾，導致南海權力真空，周遭各國紛紛搶占各島礁，越南、菲律賓尤甚。

各島礁又以南海第二大天然島的中業島最悲愴與最具戲劇性，中業島原有我軍駐守，一九七一年夏天，中業島上的守軍為躲颱風移防至第一大島太平島，菲律賓有機可乘派兵占據中業島，我海軍指揮官原本下令艦隊砲擊，一小時就可收復，不料台北訓令不得攻擊，中業島就此丟失。

菲律賓能奪得中業島就是兩岸矛盾下得利的明顯例子，那些年我與中共在國際社會鬥爭激烈，聯合國大會年年上演中國代表權表決戰，我方為了保住聯合國席位，不惜犧牲中業島換取菲律賓的支持。

隨著中共政局穩定，七十年代末開始積極管理南海並收回多個島礁並填海造陸，由此註定與鄰國的衝突。菲律賓十年前向聯合國海洋法法庭提請針對中國的「南海仲裁案」，近一年來中菲在仁愛暗沙（仁愛礁）與黃岩島（民主礁）衝突，菲律賓最近聲稱要在中業島在內的菲控島礁大肆開發，加上美國的撐腰，都讓南海局勢更加緊張。

小馬可仕有著四分之一的華人血統，少年時期還與母親伊美黛赴北京見了毛澤東，原本大陸期待小馬可仕上任後中菲關係能更上層樓，不料卻掉頭往下，且不知伊於胡底。

毛澤東說：「凡是敵人反對的，我們就要擁護；凡是敵人擁護的，我們就要反對」。小馬可仕把毛澤東的「敵人的敵人就是朋友」發揮得淋漓盡致，美國的南海介入再明顯不過。

台灣不也是？當年中華民國用中業島只換得短暫的苟安，老蔣總統過世後二個月，一九七五年六月菲律賓與我斷交改與中共建交。如今中菲交惡，菲律賓想到了台灣，破天荒的祝賀台灣新一任總統。

台灣要認清國際社會的現實，「國際間沒有永久的敵人與朋友，只有永恆的利益」，菲律賓此舉不過是追求其國家最大利益，扯不上台菲擁有共同民主價值或對抗極端政權的勇氣。回看十一年前我漁船廣大興號慘案，就知當時菲律賓是如何對待台灣的。