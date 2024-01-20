巴西總統特別顧問：堅定支持中方在台灣問題上的立場

據大陸外交部網站，當地時間2024年1月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在巴西利亞會見巴西總統首席特別顧問阿莫林。阿莫林表示，巴中全面戰略夥伴關係超越雙邊範疇，成為國際格局中的重要平衡因素，有利於世界和平穩定。他並表示，巴西堅定支持中方在台灣問題上的立場，將繼續恪守一個中國原則，這是兩國建交50年來巴西歷屆政府的高度共識，不會改變。王毅對此表示，感謝巴方堅定支持中方維護核心利益。

阿莫林表示，面對當今世界的變局亂局，巴西願同中方進一步加強策略溝通協調，將巴中全面戰略合作提升到新高度。

王毅則說，巴西是第一個與中國建立戰略夥伴關係的開發中國家和第一個將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係的拉丁美洲大國。兩國利益緊密融合，各領域合作長期走在中拉合作前列，發揮了重要領導作用。感謝巴方堅定支持中方維護核心利益，這充分彰顯了中巴全面戰略夥伴的應有之義。我們願以中巴建交50週年為契機，與巴方深化各領域、各方向合作，加強發展策略對接，建構中巴命運共同體。

王毅表示，世界進入新的動盪變革期，不確定性不穩定性進一步上升。中巴作為獨立自主的新興大國，首先要辦好自己的事，同時要加強團結合作，錨定共同目標，展現大國擔當，成為多極體系中的重要穩定力量。我們支持巴西在國際和區域事務中發揮更大作用，願同巴方一道，加強戰略協作，更有力地維護發展中國家共同利益，更有效應對全球性挑戰。

雙方也就加強聯合國、金磚、中拉合作，探討開展南方共同市場等次區域合作等交換了意見。