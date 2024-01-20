中巴外長級戰略對話 探討一帶一路和巴西再工業化戰略對接

據大陸外交部今晨訊息，當地時間2024年1月19日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在巴西利亞同巴西外交部長維埃拉共同主持中巴第四次外長級全面戰略對話。雙方就務實合作、國際情勢、多邊協作、熱門議題等議題進行了深入溝通，並達成廣泛共識。將加強高層往來，盡快重啟兩國各領域對口磋商機制。雙方並將探討共建「一帶一路」和巴西「再工業化」、「加速成長計畫」的戰略對接。

依訊息，雙方也將推動政治解決熱門議題，為促進和平發展作出中巴貢獻。

王毅說，中巴關係經歷了國際情勢複雜變化考驗。雙方啟動全面策略對話十年來，互信更牢固、溝通更深入，各領域合作展現更廣闊前景。雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解支持，為中巴關係健康穩定發展提供了堅實保障。中國始終將中巴關係放在外交全局和對拉外交的重要位置，支持巴西推進國家發展、民族振興，願同巴方一道，以中巴建交50週年為契機，加強發展戰略對接，拓展合作新領域、挖掘新潛力，為中巴全面策略夥伴關係注入新動力、開拓新前景。

維埃拉也表示，得益於兩國元首的牢固互信和戰略指引，巴中關係實現長足發展。巴中互利合作規模大、品質高、發展快、領域廣，為兩國發展提供重要助力，為兩國人民帶來實際福祉。巴西將對華關係置於重要位置，一以貫之堅持一個中國原則，期待深化兩國各領域合作，推動巴中關係邁上新高度。

訊息稱，雙方就務實合作、國際情勢、多邊協作、熱門議題等議題進行了深入溝通，並達成廣泛共識。雙方將加強高層往來，充分發揮中巴高委會、外長級全面戰略對話等機制作用，盡快重啟兩國各領域對口磋商機制。

雙方將支持彼此走符合本國國情的現代化道路，探討共建「一帶一路」和巴西「再工業化」、「加速成長計畫」的戰略對接，深化農業、能礦、基礎建設、航太航空等傳統領域合作，拓展互聯互通、醫療衛生、綠色發展、數位經濟、清潔能源、人工智慧等新興領域合作。

訊息指出，雙方將辦好建交50週年系列紀念活動，推動人文交流全面恢復，夯實中巴友善民意基礎。雙方簽署了相互給予簽證便利的協定，以進一步擴大人員往來。

雙方認為，中巴關係日益展現超越雙邊範疇的全球性影響，願加強在聯合國、二十國集團、金磚國家、世貿組織等框架內的戰略協作，增強發展中國家發言權和代表性，捍衛新興市場和發展中國家共同利益。中方支持巴西主辦二十國集團領導人里約峰會，堅持全球治理正確方向，願同巴西一道，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

雙方一致認為中拉合作符合中拉共同利益，順應時代進步潮流，願進一步活化中拉合作，協助區域國家聯合自強、加速發展振興。