選舉後大陸內部控管嚴！中共突指「抓獲台灣間諜」 陸委會回應了

總統大選後，中共國安部數次發文，喊話我情治部門不要當台獨勢力馬前卒，最新的文章並提到，近年已抓獲一批台灣間諜及運用人員，而陸委會對此回應指出，「並沒有接到我國相關部門反映的意見」，同時再度喊話民眾「沒有必要的話，我們建議不要去中國大陸」。

陸委會副主委詹志宏18日在記者會上指出，最近幾年以來中國大陸內部控管突然增加到非常嚴厲階段，他們的人民以及從境外到大陸的人民，都曾經有發生被隨意濫捕逮捕個案，一逮捕就是半年、一年以上時間。「最近他們有關部門強調這個，表示『動作還會持續』」。

至於警示燈號是否會調整，他則表示，燈號警示過去主要用在疾病，依據是疾管署發布的警訊，未來是不是針對大陸地區社會政治的情勢來做其他警示、官網功能要不要調整，「會另外再研究」。

他強調，目前有效的是現在把幾種國人遇到的、反映的行為態樣，遭到不友善對待的甚至限制人身自由的行為態樣，「我們已經蒐集幾十種」，這些「比較實用」。持續更新行為態樣外，也不斷呼籲國人，在他們有關部門這些隨意逮捕人的行為沒有改善前，「沒有必要的話，我們建議不要去中國大陸」。

至於中共國安部說，近年「抓獲一批台灣間諜及運用人員，打掉多個台灣情治部門針對祖國大陸布建的間諜情報網絡」，詹志宏則回應，這些模模糊糊的東西，「並沒有接到我國相關部門反映的意見」。

此前中共國安部在1月16日、17日接連發布涉台文章，第一篇喊話台灣情治部門，強調民進黨當局只有一己政黨之私利，完全不顧兩岸同胞利益福祉，更遑論一線情報人員的死活。搭上這輛末路戰車，甘當台獨分裂勢力的馬前卒，大搞不義之舉，結局「就是粉身碎骨、身敗名裂」。

第二篇文章則指出，民進黨上台後，加緊對大陸進行情報滲透，中共國家安全機關重拳出擊，先後組織實施「2018—雷霆行動」、「迅雷—2020」專項行動，「破獲數百起台灣間諜竊密案件」。

上述兩篇文章都是署名「安平」。此前在2020年10月，人民日報也曾以「安平」署名發表過「告台灣情治部門書」，除了提到上述內容外，還特別以「勿謂言之不預也」警告「情治部門中抱守台獨立場的頑固份子」，同時表示歡迎「台灣情治部門中擁護祖國統一的有識之士」，「有機會多到祖國大陸走一走、看一看」。