這回升官終於是真的！胡錦濤之子胡海峰 升任陸民政部副部長

大陸國務院16日發布的國家工作人員任免公告顯示，大陸前國家主席胡錦濤之子胡海峰已升任民政部副部長。

星島日報日前就曾報導，網傳原麗水市委書記胡海峰近日返回北京，晉升民政部副部長。但大陸5日公布的國務院任免國家工作人員名單顯示，任命李保俊為民政部副部長，當時海外不少媒體因此認為胡海峰升官的消息落空，甚至傳出他「行蹤成謎」。大陸人社部周二最新公告，打破先前各種傳聞。

據了解，胡海峰1972年11月生，安徽績溪人，為前大陸國家主席胡錦濤之子。北方交通大學畢業，取得清華大學EMBA，為碩士學歷。

公開資料顯示，胡海峰曾任清華控股有限公司高級工程師、同方威視技術股份有限公司總裁。2009年至2010年間開始擔任浙江清華長三角研究院黨委書記；2013年任職浙江省嘉興市委副書記；2018年任浙江省麗水市委書記。胡海峰也是當時浙江省地級市當中最年輕的市委書記。

官方發布顯示，胡海峰最後一次公開現身是在2023年12月27日，當麗水市委召開五屆五次全體（擴大）會議，市委常委會主持會議。胡海峰代表市委常委會作工作報告，並作總結講話。

但4日麗水市委理論學習中心組舉行「習思想」專題學習會中，照例要由胡海峰主持的場合卻未見他的身影。與此同時，大陸網路此前還將「胡海峰」列為敏感字，禁止網友對其升官傳聞進行議論，引發外界諸多揣測。

早前網上關於胡海峰職務異動的傳聞不斷，曾經傳出過的職務包括：大連市長、鄭州書記、福建省委組織部長等職務，但最後都沒有「兌現」。