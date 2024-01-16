快訊

直播／選後公開合約！高端公司授權衛福部 疾管署下午4點半揭秘

逃死！掐死馬籍女大生辯加工自殺 嫌犯一審判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這回升官終於是真的！胡錦濤之子胡海峰 升任陸民政部副部長

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸前國家主席胡錦濤之子、前中共麗水市委書記胡海峰升任民政部副部長。中新社
大陸前國家主席胡錦濤之子、前中共麗水市委書記胡海峰升任民政部副部長。中新社

大陸國務院16日發布的國家工作人員任免公告顯示，大陸前國家主席胡錦濤之子胡海峰已升任民政部副部長。

星島日報日前就曾報導，網傳原麗水市委書記胡海峰近日返回北京，晉升民政部副部長。但大陸5日公布的國務院任免國家工作人員名單顯示，任命李保俊為民政部副部長，當時海外不少媒體因此認為胡海峰升官的消息落空，甚至傳出他「行蹤成謎」。大陸人社部周二最新公告，打破先前各種傳聞。

據了解，胡海峰1972年11月生，安徽績溪人，為前大陸國家主席胡錦濤之子。北方交通大學畢業，取得清華大學EMBA，為碩士學歷。

公開資料顯示，胡海峰曾任清華控股有限公司高級工程師、同方威視技術股份有限公司總裁。2009年至2010年間開始擔任浙江清華長三角研究院黨委書記；2013年任職浙江省嘉興市委副書記；2018年任浙江省麗水市委書記。胡海峰也是當時浙江省地級市當中最年輕的市委書記。

官方發布顯示，胡海峰最後一次公開現身是在2023年12月27日，當麗水市委召開五屆五次全體（擴大）會議，市委常委會主持會議。胡海峰代表市委常委會作工作報告，並作總結講話。

但4日麗水市委理論學習中心組舉行「習思想」專題學習會中，照例要由胡海峰主持的場合卻未見他的身影。與此同時，大陸網路此前還將「胡海峰」列為敏感字，禁止網友對其升官傳聞進行議論，引發外界諸多揣測。

早前網上關於胡海峰職務異動的傳聞不斷，曾經傳出過的職務包括：大連市長、鄭州書記、福建省委組織部長等職務，但最後都沒有「兌現」。

胡錦濤 國務院

延伸閱讀

將對台啟動「反分裂法」？陸國安部提三情況下非和平解決

反駁「金錢外交」一說 陸國台辦：諾魯站在歷史正確一邊

蘋果降價保市占 對岸品牌廠雙策略迎戰

鴻海投資大陸綠色基金

相關新聞

這回升官終於是真的！胡錦濤之子胡海峰 升任陸民政部副部長

大陸國務院16日發布的國家工作人員任免公告顯示，大陸前國家主席胡錦濤之子胡海峰已升任民政部副部長。

諾魯斷交成重點 陸外交部本周首場記者會宛如「台灣專場」

台灣上周六舉行的大選，國際社會高度關注，大陸外交部15日例行記者會更宛如台灣專場，整場記者會有超過半數提問和台灣議題有關...

陸學者預期ECFA惠台將全面中止 嚴打賴執政經濟基礎

針對台灣這次大選結果，廈門大學台灣研究院教授唐永紅接受中評社專訪時指出，未來在沒有「九二共識」政治基礎的情形下，ECFA...

突尼西亞總統見王毅 稱支持中國在全部國土上行使主權

當地時間15日，北非國家突尼西亞總統賽義德在會見到訪的大陸外長王毅時表示，突方恪守一個中國原則和聯大2758號決議，支持...

將對台啟動「反分裂法」？陸國安部提三情況下非和平解決

台灣總統大選後兩岸情勢變化各方關注。繼15日奪走我邦交國諾魯後，大陸國家安全部微信公眾號16日發布一則「《反分裂國家法》...

陸「網遊代肝人」內捲到暴斃 為4萬月薪每天工作14小時

中國大陸網路遊戲市場蓬勃發展，從「王者榮耀」等手遊，到這幾年「原神」等玩法更豐富，甚至還有號稱能讓玩家體驗「第二人生」的遊戲興起，從而帶動周邊產業鏈飛速發展，包括代玩、代練、代採集資源者。由於這類工作耗時傷肝，因此也被稱為「代肝人」。「代肝人」原本的夢想是能沒日沒夜玩遊戲的同時，還能月收入破人民幣萬元（約台幣4.35萬元），但隨著近期有代肝遊戲主播熬夜玩遊戲猝死的消息傳出，引發業內許多人反思。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。