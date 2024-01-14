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田弘茂：中美如何處理選後台灣問題 已有「正面」認知

聯合報／ 記者賴錦宏／台北即時報導
國策研究院院長田弘茂(中)。（記者賴錦宏/攝影）
國策研究院院長田弘茂(中)。（記者賴錦宏/攝影）

國策研究院院長田弘茂指出，台灣總統選舉已是國際性的，更是民主政治的模範和典範。他強調，兩岸問題，已不是國共內戰延長的問題，而是國際問題。他表示，中共中聯辦主任劉建超選前率團赴美和美方協商，就中美台關係已有初步「認知」，就他所知這項認知是「正面的」。

田弘茂14日在「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會上表示，中共中聯辦主任劉建超選前訪問華府，與華府高層對話，他從未經證實的消息得知，中美針對台海兩邊現在和未來，美國和中共之間將如何處理台灣問題，已有初步的「認知」。這種「認知」，看來是正面的。

田弘茂指出，這次有30多國媒體來台觀選、採訪，作品已把中華民國台灣的民主成就帶到世界，透過媒體傳播讓世界看到，台灣不會再被誤會是「Thailand」（泰國）。

他表示，台灣經過多次政黨輪替、八次民選總統，台灣民眾已經具有足夠的民主素養，但台灣沒有透過刀槍、武力處理相關問題，這值得驕傲。

前駐美代表高碩泰則稱，美國選前已發布會派高階非官方代表團來台，對新政府當選有很大啟發意義。美國卡爾文森號航艦剛結束與菲律賓的聯合軍演，目前在西太平洋。在未來的「520」，新政府應向美方表達：「零意外、價值同融、利益與共」。要掌握華府新動態，新政府國安團隊應儘快前往華府去和美方會商，這考驗新政府的決策。

高碩泰認為，目前中美關係正處於建交以來最差的狀況。雙方合作逐漸下降，競爭逐漸上升，對抗逐漸加碼。未來，不會有戲劇性的變化。既然中美雙方相互依存，想脫鉤又不可能，目前聽到的「小院高牆」是樓地板不是天花板。

他研判，中美有各自問題。目前大陸有內部的問題，左支右絀，想用大力氣處理對外部的問題不是這麼容易，因此未來中美「冷和」的機會比較大。

高碩泰話鋒一轉指出，台美關係是我對外關係重中之重，彼此都不希望有任何意外。可觀察美方在「520」會派何種規格代表團來台，新政府應向美方表達，台灣絕對是負責任的一方，在強勁自信的情況下務實上路。美國國會挺台、友台團體更要繼續經營，美國會不會因為內部紛亂影響挺台的力道值得關注。

國策研究院14日上午舉行「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會。記者賴錦宏／攝影
國策研究院14日上午舉行「2024台灣大選後新政展望與挑戰」座談會。記者賴錦宏／攝影
中華民國前駐美代表高碩泰。記者賴錦宏／影
中華民國前駐美代表高碩泰。記者賴錦宏／影

美國 華府 田弘茂 高碩泰 中共 台美關係 美中關係

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