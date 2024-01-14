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日外相祝賀賴清德當選 陸使館跳腳：這是中國內部事務
民進黨總統候選人賴清德13日贏得大選後，日本外務大臣上川陽子隨即透過外務省網站發表聲明，為台灣這次的民主選舉順利進行和賴的勝選表示祝賀。此舉引發大陸駐日本大使館發表新聞稿表達強烈不滿和堅決反對，並已向日方提出嚴正交涉。
大陸駐日本大使館14日上午透過微信公眾號發布新聞稿稱，「台灣地區選舉結果揭曉後，日本外相公然表示祝賀。有關做法嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神。」
新聞稿表示，「台灣是中國的台灣，台灣地區選舉是中國內部事務。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。我們嚴肅敦促日方深刻反省侵台歷史，切實恪守在台灣問題上所作承諾，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。」
上川13日表示，台灣為日本極重要的盟友、珍貴的友人，雙方共享基本價值，有著密切經貿關係和民間往來。日本政府盼與台灣基於維持非官方、實務關係的立場，進一步深化日台之間的合作與交流。上川並稱，日方期待台灣議題可以透過對話來和平解決，進而促進區域和平穩定。
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