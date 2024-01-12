層級大幅提升 陸副總理劉國中將出席不結盟運動峰會

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸副總理劉國中將於1月15日至24日出訪非洲，期間出席不結盟運動第19次峰會、第三屆南方首腦會議，相較前幾次出席層積明顯提高。圖為劉國中2023年8月回應大陸人大代表提問。（圖／取自中國人大網）
大陸副總理劉國中將於1月15日至24日出訪非洲，期間出席不結盟運動第19次峰會、第三屆南方首腦會議，相較前幾次出席層積明顯提高。圖為劉國中2023年8月回應大陸人大代表提問。（圖／取自中國人大網）

大陸官方12日宣布，大陸國務院副總理劉國中，將於1月15日至24日出訪非洲，應邀出席烏干達的不結盟運動第19次峰會、第三屆南方首腦會議，並訪問阿爾及利亞、喀麥隆、坦尚尼亞。這是大陸官方罕見派出高層參加不結盟運動峰會，層級從大使級拉升到副總理級。

劉國中曾經在2023年9月出訪北韓，參加北韓國慶75周年慶祝活動，這次再度出訪非洲4國，將會與1月13日出訪非洲的中共外事辦主任兼外長王毅同時在非洲活動，王毅預計將到訪埃及、突尼西亞、多哥、象牙海岸，再轉往巴西、牙買加。

不結盟運動有約120個成員國，絕大部分是亞洲、非洲和拉丁美洲的發展中國家，大陸於1992年9月成為不結盟運動觀察員國。

大陸官方此次派出劉國中參加不結盟運動峰會，層級提升不少。上一次的第18屆峰會，是2019年10月在亞塞拜然首都巴庫舉行，當時大陸代表團團長是駐亞塞拜然大使郭敏；再上一次的17屆峰會，則是由大陸政府拉美事務特別代表殷恒民率團前往委內瑞拉出席。再往前的幾次峰會則都是派出副外長級別的官員出席。

至於「南方首腦會議」，則是「77國集團+中國南方首腦會議」，此前在2000年、2005年舉辦過兩屆，如今則是時隔多年舉辦第三屆。上一次第二屆2005年在杜哈舉辦，由時任大陸國務院副總理曾培炎出席。

烏干達承辦的第三屆南方首腦會議，原定2020年3月舉行，因疫情延至現今。大陸在2021年3月曾經援助烏干達車輛與會議系統，就是為第三屆全球南方首腦會議使用。

而在2023年9月，古巴曾舉辦「77國集團和中國峰會」，中共政治局常委、中紀委書記李希赴古巴出席。當時他強調，大陸願同古巴和其他77國集團成員一道，共築「全球南方命運共同體」，並重申「中國是世界上最大的發展中國家。不論中國發展到什麼程度，都將永遠是發展中國家大家庭的一員，永遠是全球南方國家的一員。中國始終將南南合作作為對外合作的優先方向」。

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