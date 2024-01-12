空軍添購美戰機 陸國防部嗆：無法阻擋祖國統一大勢
距離台灣大選倒數1天，大陸國防部發言人張曉剛12日就近期涉軍問題發布消息時提到，「民進黨當局」買美國武器，無法阻擋祖國完全統一大勢，只會將台灣推向兵兇戰危的險境。
國防部為強化空軍戰力、肆應中共軍事威脅，斥資1,402億餘元將現役140架F-16A/B block20戰機升級為「F-16V」外，2026年以前將向美國採購66架更先進的F-16V block70戰機，並預計駐守於台東志航基地，強化東台灣空防。
對此，大陸國防部發言人張曉剛12日回應，「民進黨當局」為一己私利，花台灣老百姓血汗錢買美國武器，無法阻擋祖國完全統一大勢，只會將台灣推向兵兇戰危的險境。
張曉剛表示，解放軍時時刻刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。
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