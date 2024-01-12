空軍添購美戰機 陸國防部嗆：無法阻擋祖國統一大勢

台灣2024總統大選週六（1月13日）登場，中國在此前祭出一系列影響兩岸經貿的決策，引發台方強烈譴責、指控北京介選。儘管此類情況對台灣而言並不陌生，但專家分析，從種種跡象來看，「中國已經採取了與以往不同的特殊戰略」。

2024-01-12 12:57