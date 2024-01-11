今年首位登陸歐洲領導人 比利時首相抵達北京訪問

比利時首相德克魯11日抵達北京，展開為期兩天的訪問，這是2024年首位訪問大陸的歐洲領導人， 也是睽違7年後比利時首相再度到訪大陸。

據CGTN記者團微博消息，德克魯（Alexander de Croo）1月11日上午乘專機抵達北京。此前大陸外交部發言人毛寧10日甫宣布德克魯是應大陸國務院總理李強邀請，於11日至12日正式訪問中國大陸。

德克魯在2012年到2020年先後擔任比利時聯邦政府副首相兼退休金事務大臣、副首相兼數位化及郵政通訊大臣、副首相兼財政及發展合作大臣。2020年10月出任比利時聯邦政府首相迄今。

公開資料顯示，這是比利時首相自2016年10月後，首次訪問大陸。上一次到訪大陸的比利時高層政要，則是2019年11月17日至22日的比利時公主阿斯特里德（Princess Astrid of Belgium）率大型經貿代表團訪陸，當時根據大陸駐比使館消息，這位比利時國王妹妹率領的代表團人數達到600多人的創紀錄。

此前，德克魯2021年12月7日曾與大陸時任國務院總理李克強進行視訊會晤，德克魯並於2023年2月在慕尼黑安全會議期間，與中共外事辦主任王毅會面，王毅當時表示，台灣問題事關中國核心利益，「中方讚賞比利時政府堅持一個中國原則，希望比方妥善處理涉台問題」，德克魯則指比方重視對北京關係，將堅定奉行一個中國政策，希望加強兩國經貿、民航、新能源等領域的合作。

2023年12月18日，大陸外交部副部長鄧勵在北京與比利時外交部秘書長甘齊（Theodora Gentzis）舉行副外長級政治磋商，根據官方消息，鄧勵表示大陸願在相互尊重、合作共贏基礎上，同比方一道推進兩國各層級交往，深化雙邊務實合作，挖掘在物流、化工、綠色發展、港口物流等領域合作潛力，擴大雙向人文交流。期待雙方以明（2024）年上半年比利時擔任歐盟輪值主席國為契機，攜手推動中歐加強溝通協作，為變亂交織的世界注入更多穩定性。

甘齊則表示，比方高度重視雙方關係，期待同大陸密切各層級溝通，增進相互理解，深化各領域合作，便利人員往來，並加強在國際事務中的溝通協調。比利時願為促進歐中關係健康穩定發展作出貢獻。

近期大陸與比利時也有間諜爭議。2023年10月5日比利時國家安全局（VSSE）發布聲明稱，正在監控阿里巴巴集團旗下物流公司菜鳥在比利時列日市（Liège）貨運機場的歐洲物流中心，針對「可能的間諜行為」和「干預活動」進行偵查與打擊。不過菜鳥旋即發表聲明「強烈否認這些基於先前推測的指控」，更強調菜鳥遵守營運所在地的所有法律法規。