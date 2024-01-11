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麻生關切台海 陸使館批心懷不軌

聯合報／ 國際中心、記者賴錦宏／綜合報導

日本自民黨副總裁麻生太郎八日發表談話時稱，「若台灣不作戰，平安救出日本僑民有困難」、「將在台海戰鬥」等內容，引發大陸駐日本大使館不滿，痛批麻生「心懷不軌」。

日本朝日新聞報導，麻生八日在福岡縣的國政報告時提及台灣，稱「時代正在劇變，現在台灣海峽緊張局勢升高。在台灣正式登錄的日本人就有二萬零四百人，另外還有許多人居留，台灣若發生事情或爆發戰爭，我們必須救出在台灣的日本人。當然，這種狀況是由海上自衛隊救出」。

麻生表示，「這種狀況下，台灣會與中國作戰嗎？會投降嗎？或是被侵略嗎？若是台灣不作戰，要平安救出日本僑民是很困難的」。

他還說，「現在的情況與以往不同，我們將在台灣海峽戰鬥，使用潛艦、軍艦。台灣有事（發生戰爭或緊急事態），無疑是存立危機事態」。

對此，大陸駐日本大使館九日以發言人名義發布新聞稿表達強烈不滿。新聞稿稱，「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政。日本政客再次在台灣問題上大放厥詞，妄議中國內政，甚至鼓吹插手干預，這完全是不自量力，心懷不軌。」

日本 潛艦

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