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農業部：早收品項銷陸漸降 影響低

聯合報／ 記者林海彭宣雅／台北報導

大陸表示正依ＥＣＦＡ相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止早收清單農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓措施，經濟部表示，我方一再呼籲在ＷＴＯ架構下協商貿易壁壘議題。農業部代理部長陳駿季指，農產品早收清單現存品項銷陸逐漸降低，影響有限，關稅減讓僅四一七萬美元，我國仍不會放棄任何一個市場，包括大陸。

經濟部指出，我方從不迴避在ＷＴＯ下協商，但大陸近年屢次以經濟脅迫方式影響其他國家，正值我大選前，介入選舉、影響台灣的政治動機明顯。經濟部並稱，會做好因應經濟脅迫準備，盤點政策工具協助產業升級與分散市場。

陳駿季說，中國大陸從一一一年就暫停我農產品輸陸、限制註冊等，從去年一月至十一月，大概只有秋刀魚、茶葉、甲魚蛋、紅龍果及香蕉輸陸關稅減讓約四一七萬美元，以現行的關稅成本，終止ＥＣＦＡ對農產品輸出影響有限。

以農業來說，當初ＥＣＦＡ早收清單農產品有文心蘭等蘭花的切花、金針菇、香蕉、柳橙、檸檬、哈密瓜、火龍果、茶葉；漁產品則有活魚（石斑魚）、其他生鮮冷藏魚（烏魚、石斑、鰺魚、旗魚等）、其他冷凍魚（秋刀魚、午仔魚等）、其他冷凍魚片（虱目魚、長鰭鮪、大目鮪、黃鰭鮪等）、其他未列名動物產品（甲魚蛋等）等。

茶葉 香蕉

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