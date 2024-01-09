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陸擬擴大中止ECFA早收關稅優惠 陸委會回應了

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸委會批評中共一再介入台灣選舉。圖／本報系資料照片
陸委會批評中共一再介入台灣選舉。圖／本報系資料照片

距離台灣大選僅剩4天，大陸商務部9日表示，相關部門正研究中止農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓措施，範圍等同涵蓋ECFA早收清單大宗項目。陸委會晚間對此表示嚴正抗議，提出最嚴厲譴責，並再度警告陸方「勿低估台灣人的智慧，一而再的介選作為，只會適得其反」。

大陸商務部去年12月15日認定台灣構成貿易壁壘，並在12月21日進一步公告，自2024年1月1日起，中止ECFA部分產品關稅減讓，涉及原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個石化領域產品。

大陸商務部發言人9日進一步表示，自公告發布至今，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任。目前，相關部門正依據ECFA相關條款及相關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

陸委會9日晚間透過書面回應表示，有關兩岸貨品貿易爭議問題，我方已多次提議，願在既有架構下與陸方協商，但中共目標顯然是介選，對於我方建議完全充耳不聞。

陸委會表示，中共謊稱不介入台灣選舉，但卻一再利用各種手段介選，試圖影響我國選民的投票行為，陸委會對中共當局提出最嚴厲譴責，也奉勸中共當局「不要以為統治大陸百姓的手法，可以恐嚇台灣人民，逼迫台灣人民就範」。

陸委會並向國人喊話，呼籲認清中共的介選企圖，「台灣的自由民主要靠我們自己來捍衛，委屈不能求全」，唯有阻絕中共對我民主自由體制的破壞，拒絕中共對台灣產業的無理侵害，才能真正維護台灣的長期利益及長治久安。

早前大陸國台辦發言人陳斌華曾表示，ECFA是在「九二共識」的共同政治基礎上簽署實施的，任何問題都可在「九二共識」的基礎上，透過兩岸協商予以妥善解決。

據了解，大陸對台灣降稅之早期收穫清單共539項，涉及農產品18項、石化88項、運輸工具50項、機械107項、紡織136項、其他產品140項。

中共 陸委會 ECFA

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