台灣大選前 傳中共中聯部長劉建超本周訪美

香港明報引述韓國媒體報導指出，中共中央對外聯絡部部長劉建超預計將於本周率團訪美，這將是中美元首去年11月舊金山會晤後，訪美的最高級中國官員。韓國媒體引述消息人士稱，中美官員預料將討論台灣及朝鮮半島問題。

中聯部是負責中共對外工作的職能部門，主要從事政黨外交。韓聯社昨日引述消息稱，劉建超計劃訪問華盛頓、紐約和舊金山，在華盛頓期間將會見華府高層官員。

由於台灣將於本周六（13日）舉行總統及立法委員選舉，預計中美兩國官員將密切討論台灣問題。

報導稱，劉建超也會與美國官員審視中美元首會晤達成協議的執行情況，並就國際問題交換意見。華盛頓智庫外交關係協會（CFR）網站公布，劉建超周二（9日）上午將出席討論活動，主題為「中國和中美關係的未來：對話劉建超」。

外界關注劉建超此行是會否與美國國務卿布林肯會面，但布林肯周四前仍在中東。