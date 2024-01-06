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昔高考狀元 華人博士流浪紐約街頭16年 復旦校友會證實

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
近日，一名孫姓華人博士流浪紐約街頭16年的消息引發熱議，復旦校友會證實並將提供幫助。（取自澎湃新聞）
近日，一名孫姓華人博士流浪紐約街頭16年的消息引發熱議，復旦校友會證實並將提供幫助。（取自澎湃新聞）

近日，有部落客在大陸網上發布「華人博士流浪紐約街頭16年」的影片，指一名華裔男子在美國紐約街頭流浪，並稱自己是復旦大學物理專業畢業，後在美國取得碩博學位，影片在網上引發關注。目前，復旦大學美國校友會已證實該男子身份，表示正在採取行動提供幫助。

據鳳凰網報導，孫男更曾是1987年江蘇省江陰市的高考狀元。紅星新聞報導，一名自稱小學和初中與孫男同班的劉先生稱，孫男以前性格開朗，愛好體育，而那個時候他學習就特別好，是學校老師口中流傳了十多年的一個「神話」。

澎湃新聞報導，目前已有民間自主發起成立的「孫同學幫助群」，位於紐約的「群友」已採取行動尋找孫同學並提供緊急援助，為保護其隱私，志願者行動不便公開。

同時，復旦校友會已與孫男的家人和家鄉政府取得聯繫，其家人目前不希望被打擾。紐約的校友也約定5日下午帶上衣物去找孫男，並爭取給他適當的臨時安頓。

孫男畢業於復旦大學物理學專業，在美國讀完物理專業的碩博學位，並留校做了不到兩年的博士後，之後到華爾街從事不到兩年的電腦方面工作，目前為美國公民身份，自2007年開始流浪紐約街頭。

針對孫男當前的狀態，從網上影片中可見，孫男在街上被找到時，躺在紙板上、身上僅蓋一層薄被。從孫男與影片拍攝者對話可得知，孫男沒有固定居所，早上買了早餐會去公園休息，每週會去該街區附近的59街領人們留下的衣服和被子，天氣過冷則會到地鐵站過夜。

在另一位拍攝者發布的影片中可以看到，拍攝者與孫男在布魯克林一家華人餐廳吃飯。孫男說，自己過去在華爾街從事電腦工作，從2007年開始便居無定處，流浪漂泊，原因是他出現了幻覺，現在有時仍會出現幻覺。

孫男說，現在找不到工作也許是因為自己有些不務實、好高騖遠，有時還要排除各種各樣的幻覺，他現在會考慮重新找一份普通的工作。

美國公民 影片 紐約

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