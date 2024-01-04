港媒陸籍記者來台不能寫報導？陸委會這麼說

港媒南華早報4日指出，旗下具大陸籍的要來台採訪選舉，不過被我方移民署官員要求只能「觀察」、不能寫選舉報導，對此陸委會表示，「很遺憾他不知道要循我們法規程序」，並提到，南華早報可以安排其他適當身分的記者來台，「就不會產生這個事情」。

陸委會副主委詹志宏4日下午指出，現在法規規定，凡是來自中國大陸的人民，申請到台灣來，一定要有一個明確事由，我們主管機關核准、進入到台灣之後，只能從事許可目的相符的一些活動，「所以他如果要申請來台灣採訪，就照採訪的流程來處理，這個是現行的規定」。他強調，目前我們有30餘種事由，至於申請來台採訪者，目前有「常駐記者」，這些都有專案申請的流程。

詹志宏也提到，港澳媒體這次有派記者來台觀選、採訪，而且他們有部分的人透過要陸委會協助向中選會申請採訪的許可證，準備進入到相關的場所去採訪，「我們已經協助有多家，所以這是沒問題的」。

至於是否有南華早報所言的「前所未有新規定」，以及該規定的法源依據為何？詹志宏則回應，「很遺憾他不知道要循我們法規程序，要進入台灣從事交流活動就必須遵循我們法規，我們法規很清楚，他不明了這個法規，我們感到很遺憾」。

就南華早報指此事引發對台灣的「新聞自由」的質疑，詹志宏則強調，「新聞自由跟守不守法規完全是兩回事」。

目前南華早報記者是否有向我方提出採訪申請？詹志宏回應，這個案子主管機關是移民署不是陸委會，移民署我相信是很詳細跟他說明我們規定是這樣子，「我們也了解，移民署不希望任何交流個案有違規事情，因為過去違規案例會被要求提早出境」。

詹志宏提到，南華早報不是只有一位記者，香港澳門媒體記者都來台灣，「他們自然可以安排其他適當身分的記者來台，就不會產生這個事情」。

目前並不清楚移民署究竟是否有針對大陸籍記者短期入境許可提出新規定，但是根據「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，除了「駐點記者」外，申請來台「短期專業交流」的項次中，相關申請規定，必須要有「邀請單位」、活動計畫及行程表、職務證明等文件。

而近日媒體報導港台經濟文化合作協進會（港台協進會）主席李大壯年初來台，是否與策進會或者陸委會有接觸？詹志宏則表示，李大壯是台灣女婿，經常陪夫人台灣跟世界各地從事個人家庭活動，「可能有媒體擴大報導」，至於會不會來，老實講我們並不知道。